〈小米IPO〉小米香港申請上市 33檔A股概念股應聲漲 安潔、普路通漲停

小米向港交所遞交上市申請，它有極大可能成為今年最大規模的 IPO，A 股中的小米概念股應聲起漲。據 Wind 資訊顯示，5 月 3 日當天 A 股 40 檔未停牌的小米概念股中，33 家上漲個股的比例高達 82.5%，其中安潔科技 (002635-CN) 等 2 家漲停。

安潔科技 5 月 3 日開盤後，股價一直徘徊在平盤線上，至 10:15 左右開始走高，午後 2 點則直線拉升觸及漲停，漲幅 9.98% 收於人民幣 18.95 元。

安潔科技的漲停，被認為與當天早間小米赴港上市的消息有很大關聯。今年 3 月初，安潔科技在互動平臺表示，公司與小米主要在智慧手機金屬小件及金屬大件等產品存在合作關係，且表態隨著小米等客戶的快速發展，公司也將成長。

同日，安潔科技證券部人士對《21 世紀經濟報導》記者表示，公司與小米之間的合作主要由旗下子公司威博精密完成。

威博精密由安潔科技於 2017 年以人民幣 34 億元全資收購，但由於前者業績承諾未達預期，從而導致後者在去年年報中計提了 1.19 億元商譽減值。資料顯示，在 2014 年至 2016 年，威博精密對前五大客戶的銷售收入占其營業收入的比例在 90% 以上，終端產品主要為 OPPO、VIVO、華為、小米、聯想等國內品牌智慧手機。

該公司證券部人士表示，2018 年，威博精密與小米間的合作會進一步加深，營收占比也會因此提升，小米很可能成為威博精密的第一大客戶。

另一檔漲停的個股是普路通 (002769-CN)，國金證券分析師蘇寶亮表示，2014 年普路通對小米服務取得的收入占服務類業務總收入的 75.86%，小米為普路通貢獻的毛利占所有毛利的比重為 45.75%。也正因此，小米手機出貨量的高低變化，也對普路通業績有著較大影響。

2017 年，小米手機出貨量逆勢增長 123%，由此使普路通服務費收入大幅增長。財務資料顯示，普路通去年營收同比增長 49.67%，高達人民幣 53.81 億元。

除上述 2 家外，受 5 月 3 日小米將上市消息的刺激，當天 Wind 資訊中統計的另外 38 家相關概念股中，還有 31 家出現了股價上漲，占比超過 8 成。其中，股價漲幅在 5% 以上的還有 7 家，占比為 17.5%。

在業績層面，40 家小米概念股中，去年營收實現年增長的達到 37 家，占比為 92.5%；歸屬母公司股東淨利潤實現年增長的有 26 家，占比達到 65%。

實際上，在 5 月 3 日小米將於港交所上市的消息傳出後，包括智動力 (300686-CN)、二六三 (002467-CN) 等多家 A 股上市公司在互動平台回應了與其存在合作的問題。

但並非所有的小米概念股都是「小米概念股」。以 3 日出現漲停的奮達科技 (002681-CN) 為例，此前外界一直傳言公司將為小米代工生產一款音箱新品，且預計年產量超過 70 萬台。

當天奮達科技一位人士表示，公司在 2014 年曾確實與小米有過合作，且當時雙方合作的產品量還挺大，但此後逐漸疏遠。該人士說：「外界可能有些誤解，現在公司和小米合作的量不大，占公司營收比例幾乎可以忽略不計。」

廣發證券策略分析師進一步解釋，小米的上市，將使其生態鏈終端產品生產商受益最多，其次是業務占比大的代工公司，最後則是供應鏈零部件公司

據不完全統計，在小米生態鏈終端產品公司中，開潤股份 (300577-CN) 與其合作打造了「90 分旅行箱」，這一產品衍生出的 B2C 業務已成為公司新的增長極。

硬體供應商方面，除上文提及的普路通，還有歐菲科技 (002456-CN))、深天馬 (000050-CN)、京東方 (000725-CN) 等多家 A 股公司，

在家電核心供應商方面，由於小米在淨水器、電視、空氣淨化器以及電飯煲等方面的佈局，包括新寶股份 (002705-CN)、麥格米特 (002851-CN) 等公司同樣值得關注。