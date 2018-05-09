香港金管局：抗震能力較20年前提升 炒家做空港元難度大增

香港金管局表示，目前香港抵禦炒家的「抗震」能力較 20 年前大為提升。但局方仍會繼續保持高度警覺，確保香港貨幣和金融體系穩定。

香港《文匯報》援引金管局昨 (8) 日向立法會提交的文件指出，現時銀行體系結餘維持在港幣 1200 多億元，另外貨幣基礎和外匯基金的外幣資產都大幅高於 20 年前的水平，因此與 1997 年或 1998 年相比香港的「抗震」能力已大大提升。

並指在 2008 年全球金融危機後，國際間致力金融改革、監管趨嚴，銀行在《巴塞爾協定 III》及各種限制下，炒家要像 20 年前那樣借入大量港元資金去做空港元，難度將會大增。

流動性方面，文件指出，目前外匯基金票據和債券的未償還額逾 1 兆港元，當中大部分由銀行持有，可在有資金流出時為香港銀行體系提供相當強大的流動性緩衝，以減低香港利率出現過分波動的情況。

港匯昨清晨約 5 時一度觸及 7.85 水平，但未見金管局進場買港元，港匯其後略為回穩，最強見 7.8494，截至晚上 9 時，港匯報 7.8497。

《星島日報》引述恒生銀行首席經濟師薛俊昇解釋，由於港元並非有貶值壓力，市場有信心港匯不會弱過 7.85 水平，因此仍有銀行願意以 7.85 買入港元，毋須金管局進場。

港元短息昨天進一步回落，隔夜拆款利率較上日大跌約 0.24%，降至 0.21909%，1 個月拆款利率連跌第 5 日，報 1.16643%，與同期美元拆款利率的息差拉闊至約 0.76%；然而 3 個月以上的長息繼續上揚，3 個月拆款利率報 1.74696%，連升 17 日，並續創 2008 年底以來新高，12 個月拆款利率亦撲向 2.3% 水平，報 2.29571%。

隔夜拆款利率昨大跌約 0.24%，降至 0.21909%。 (圖：香港財資市場公會)

上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，近日美元轉強令港匯相對疲弱，加上港元短息在新股熱潮過後持續回落，誘發套利活動，都壓低港匯至 7.85 水平。

他預期，港匯仍會再觸及 7.85 水平，但由於現時港息已較 4 月時上升不少；加上市場已有心理準備，相信資金流走的速度會較上一輪減慢。相對上一輪金管局進場，一星期多已有港幣 510 億元資金流走。林俊泓預期，下一輪資金流走的規模約介乎港幣 300 億至 400 億元。

光大銀行香港分行金融市場部資金業務副主管顏劍文亦表示，每當金管局入市承接港元沽盤，港息都會有所上升，從而減低資金流出港元的壓力，預期金管局之後進場買港元的規模將減少。

薛俊昇則認為，目前港元拆款利率再回落空間不大，相對美息亦逐漸穩定，港美息差短期內有望趨於穩定，直至 6 月美國若如預期再次升息，令港美息差再顯著拉闊，屆時港元觸及 7.85 水平的頻率將明顯增加。

金管局則指出，隨着港匯多次觸發弱方兌換保證，令市場上的港元供應減少，香港銀行同業拆款利率將逐步上升，而由於美國聯準會 (Fed) 表明會循序漸進地升息，因此港息在聯匯制度下會隨美息逐步上揚，惟在月結、季結或大型招股活動出現時，港息或會因為港元需求大幅增加而被短暫性拉高。