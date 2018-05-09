紐約匯市─川普宣布伊朗核子協定決議前 美元擴大漲幅

美元週二走強，投資人等待川普總統宣布美國退出伊朗核子協定的消息。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.5% 至 93.142，自 12 月以來首度突破 93 水準。

歐元下跌至 1.1861 美元，紐約週一尾盤報 1.1923。英鎊下跌至 1.3518 美元，週一尾盤報 1.3555。

日元小幅走低，美元上漲至 109.22 日元，週一尾盤報 109.09。

美元依舊是匯市中的金童，獲得各方的支撑。

CNN 稍早報導，川普將維持伊朗核子協定不變，但宣布對伊朗進行制裁。隨後紐約時報報導，川普將退出伊朗核子協定。

原油價格近來上漲，可能推升美國通貨膨脹，並促使聯邦公開市場委員會 (FOMC) 加速升息。週一，美國原油期貨突破每桶 70 美元，為自 2014 年以來，首度突破該關卡。對伊朗重新進行制裁，將削減全球原油供給，提供原油價格支撑。

加拿大，墨西哥與美國官員本週在華盛頓舉行會議，協商北美自由貿易協定 (NAFTA)，加元對該消息依舊敏感。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二說，先進國家緊縮貨幣政策，新興市場經濟體應當能夠從容應付。

在瑞士央行於蘇黎士舉行的會議上，鮑爾說，美國貨幣政策在推動全球金融情況與資本流動上，所扮演的角色往往遭到誇大。全球經濟成長與商品價格上漲，也是影響因素。