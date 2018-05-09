騰訊(00700-HK)ADR漲 港交所(00388-HK)報跌

港股ADR指數收報30,393點，跌10點。大型藍籌升跌不一，騰訊控股(00700-HK)ADR收報392.23元，較港收市升1.63元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報76.34元，較港收市升0.44元；港交所(00388-HK)ADR收報255.89元，跌0.31元。
內銀內險股均偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.02元，較港收市跌0.05元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.72元，較港收市跌0.06元。中人壽(02628-HK)ADR收報22.37元，較港收市跌0.08元。
中海油(00883-HK)ADR收報13.23元，元，升0.01元；中石油(00857-HK)ADR收報5.7元，無升跌；中石化(00386-HK)ADR收報7.7元，跌0.01元。
中移動(00941-HK)ADR收報73.61元，跌0.19元；聯通(00762-HK)ADR收報10.86元，升0.04元；中電信(00728-HK)ADR收報3.8元，無升跌。
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