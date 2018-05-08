人民幣即期收跌至三個半月新低 資金流入明顯沖淡跌勢

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收盤小跌至三個月半月新低，中間價亦微跌。交易員稱，美國經濟數據影響基本消化，但市場進一步解除美元空頭押註，美指已回93關口上方；不過資金流入帶來的結匯需求仍不時出現，可預計即便美指延續強勢，人民幣亦大概率偏強。

他們並表示，除了資金流入影響，市場也猜測，在中美貿易談判前期人民幣不會明顯走弱，避免增加談判難度；但強勢美指加上強勢人民幣料會帶動人民幣匯率指數維持強勢，並在中長期影響中國進出口貿易，雖然最新出爐的4月中國貿易數據對匯市影響不大。

「最近結匯有點多，現在大家琢磨不透境內大買盤的思路，原來預計在人民幣指數漲勢過猛的某個時候大購匯盤會來，但現在看貌似也不是，」一中資行交易員稱。

另一中資行交易員亦表示，目前市場相對均衡，短期可能突破不了6.37元，接下來要看客盤的選擇。

一外資行策略師表示，近期很多資金流入中國，債券和股票都有，股市流入與中國股票即將正式納入明晟(msci)指數的故事有關系；另外中美貿易談判還在繼續，如果美國保持強硬、或者持續高壓的話，人民幣預計還有些升值壓力。

中國海關總署稍早公布，以美元計價4月出口同比增長12.9%，進口同比增長21.5%，路透調查預估中值分別為6.3%和16.0%。海關數據顯示，4月貿易順差為287.8億美元，路透預估中值為順差247億美元。

路透專欄作家Jeremy Boulton撰文認為，人民幣或許即將點燃亞洲貨幣漲勢，進而帶動亞洲股市等風險資產市場走高。2018年迄今，人民幣貿易加權匯率指數已累計上漲約3%，但人民幣兌美元則下跌。

全球匯市方面，美元繼上日攀上2018年高點之後，周二盤中升破93關口，投資人的關註點轉向美國總統特朗普對於與伊朗簽署的核協議的決定。若美國退出該協議，可能會影響整體市場的風險偏好。

(路透北京/上海5月8日)

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