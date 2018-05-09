中金：A股入摩 雙向進出個股近100檔 海外中資股權重恐被攤薄

MSCI 將於北京時間 5 月 15 日凌晨公佈其半年度指數調整的結果。中金公司首席策略分析師、董事總經理王漢鋒昨 (8) 日發佈報告指出，估算這次大約有 229 檔 A 股或被納入 MSCI 指數體系，調整將大幅改變目前 MSCI 中國指數包括海外中資股成分，雙向進出影響的個股可能多達近 100 檔。

這次指數調整對海外中資股的潛在影響也不容小覷。據測算，權重可能被明顯攤薄的成份股包括阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊 (0700-HK)、百度 (BIDU-US) 和中海油 (0883-HK)(CEO-US)。

香港《文匯報》援引報告指出，在此次半年度審議中，MSCI 將會根據其全球統一的指數方法論、並結合對於 A 股的特別要求 (大盤股、過去 12 個月期間停牌不超過 50 天，以及屬於滬深港通標的範圍內等條件) 來確定 6 月份正式被納入標的。

中金公司認為，由於半年度審議涉及因素較多、且過去一段時間市場環境變化較大，故最終被納入的標的，可能與此前公佈的成份股存在一定差異，而這又會對追蹤這一樣本的主動和被動性資金的配置行為和資金流向產生明顯影響，特別是那些新被納入和被移出的個股影響可能更大。

根據 MSCI 指數的調整方法以及對 A 股納入的特殊處理，並基於 4 月 30 日的價格數據測算，中金估算此次大約有 229 檔 A 股或被納入 MSCI 指數體系，潛在入選的股票主要集中在年初以來表現較好的板塊如醫療保健、消費品等領域，股價上漲使其從原來的中盤股晉升為大盤股所致，如片仔癀、通化東寶、科倫藥業；而潛在被移出的標的則主要集中在表現較差的周期品和券商等板塊。

整體來看，預計佔比排名靠前的為貴州茅台 (600519-CN)、中國平安 (601318-CN)、招商銀行 (600036-CN)、海康威視 (002415-CN) 以及浦發銀行 (600000-CN) 等；較當前權重增加幅度最大的是片仔癀 (600436-CN)、通化東寶 (600867-CN)、科倫藥業 (002422-CN)；攤薄最多的是貴州茅台、五糧液 (000858-CN)、洋河股份 (002304-CN) 和中國太保 (601601-CN)。

中金特別提到，此次 MSCI 半年度指數調整，除了正式納入 A 股外，也會顯著改變當前 MSCI 中國指數 (主要涵蓋香港和美國上市的中資股公司) 的面貌，因為 A 股公司被統一納入指數樣本篩選空間後，會明顯拉低整體的入選門檻，進而使得此前無法滿足條件的海外中資股公司得以納入。

除了 229 檔 A 股，據其估算，新 MSCI 中國指數包括的海外中資股可能由 153 檔擴容至約 219 檔，期中權重增加最多的個股包括藥明生物 (2269-HK)、首控集團 (1269-HK)、金瑞斯生物 (1548-HK) 等；而可能被明顯攤薄的成份股包括阿里巴巴、騰訊、百度和中海油等。

5 月 15 日凌晨公佈調整結果後，所有的調整結果將在 5 月 31 日收盤後實施，6 月 1 日正式生效。

根據指數調整的歷史經驗，被動型資金為了盡可能減少對於指數的追蹤誤差，通常會選在最後一天也就是 5 月 31 日進行調倉操作；但主動型資金由於沒有這一約束，可以擇機選擇配置時點，料在指數調整結果宣佈到正式實施這段時間內，新納入和移出標的，以及流入流出資金所需交易時間較長標的，可能受到較大影響，值得密切關注。