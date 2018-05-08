耐世特迎新里程碑 中國製造第一千萬件EPS下線

隨心操控的引領者、全球領先的轉向及動力傳動系統供應商耐世特汽車系統宣佈，由其中國製造工廠生產的第一千萬件電動助力轉向系統（EPS）於 2018 年 5 月 8 日正式下線。耐世特 EPS 系統能夠為任何駕駛場景提供可靠的轉向控制，並顯著降低燃油消耗。據測算，耐世特 EPS 系統能夠減少高達 6% 的油耗以及高達 8 克 / 公里的二氧化碳排放量。耐世特 EPS 系統是實現未來自動駕駛的關鍵技術，引領行業向安全、隨心的轉向操控不斷創新。



「對於這一新的里程碑，我們倍感自豪。作為全球領先的轉向系統供應商，我們持續地為客戶提供更節油、可定制駕駛體驗、及能夠為先進駕駛輔助系統（ADAS）擴展功能的車輛橫向運動控制的產品，」耐世特汽車系統全球 EPS 產品線副總裁 Steve Spicer 表示。「我們的 EPS 系統旨在提供最佳的轉向控制，以及手動和自動駕駛模式之間安全平穩的切換。我們能提供從小型轎車到全尺寸皮卡的強大產品陣容，同時最大限度地減少車輛的碳足跡。」



在全球，耐世特的 24 家製造工廠已經突破五千萬件 EPS 系統生產大關。耐世特獨有的數字追蹤™製造系統在這一里程碑中起到重要作用。這套榮獲 Frost & Sullivan 製造業領袖獎的系統，通過在統一的全球架構中運用最新的技術和數據分析來實現產品的高質量和高性能，並在耐世特遍佈全球的製造工廠中推動價值和全球產能的優化，也因此成為目前汽車行業中最先進、最全面、最集成的設計與製造系統之一。



「在耐世特，我們的技術領先性不僅體現在我們高質量的產品與服務中，更貫穿於我們整個生產製造的流程和方法中。在不斷精進自主的設計、驗證、生產與核心技術的同時，我們也始終不渝地在生產系統和流程中創新，以在產能和質量上不斷突破。」 Spicer 表示。



在中國，耐世特目前擁有 8 家先進的電動助力轉向系統及動力傳動系統製造工廠，以及 1 座集研發、核心技術、設計、驗證、試驗及製造為一體的亞太技術中心。作為世界第三大電動助力轉向系統供應商，及第一大齒條助力式和單小齒輪助力式電動助力轉向系統供應商，耐世特此次在中國成功下線的第一千萬件 EPS 系統標誌著市場對於 EPS 產品優勢的不斷增長的需求，以及耐世特在為客戶提供輕量化、節油、環保和支持 ADAS 功能的產品上所做的不斷努力與決心。

