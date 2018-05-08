金管局炒家要像20年前沽空港元難度大增

金管局提交給立法會的文件指，與1997/98年相比，香港的「抗震」能力已大大提升，例如現時香港銀行體系的總結餘、貨幣基礎和外匯基金的外幣資產，都大幅高於20年前的水平，具有高度流動性，炒家要像20年前沽空港元難度大增，重施「雙邊操控」故技，同時衝擊香港的貨幣及股票市場，所需資金會是以千億元計。

金管局將繼續時刻保持高度警覺，有需要時銀行可以將票據作抵押，經貼現窗向金管局借入港元隔夜資金作結算和周轉，確保本港貨幣和金融體系穩定。

文件指，現時這些票據及債券未償還金額有逾1萬億港元，大部份由銀行持有，當資金流出時，為銀行體系提供相當強大流動性緩衝，可以減低本港利率出現過份波動。

金管局又指，港美息差持續擴闊，市場出現套息活動，早前承接港元賣盤，至4月20日為止，買入共513億港元，銀行總結餘由約1798億港元，逐步下降至約1285億港元，其後大約維持在這個水平，而期間市場運作正常，無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元的活動。

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