併購＋展店效益 六角4月營收年增逾六成 Q2旺季動能足

六角 (2732)4 月營收 2.91 億元，月增 6.4%，年增 61.65%；累計 1-4 月合併營收 10.8 億元，年增 53.57%。六角表示，年初併購效益加上全球展店推動，同時邁入產業旺季，本業成長動能強勁，帶動 4 月單月及前 4 月累計合併營收衝刺，均再創歷史新高表現。六角指出，營收成績開出紅盤，主要成長動能來自於年初併購中國杭州瑞里以及全球擴張展店帶來的正向效應，同時產業時序進入旺季帶動營收看俏。



六角提到，「Chatime 日出茶太」拓展海外版圖腳步加速，今年陸續插旗法國巴黎、澳洲伯斯、英國倫敦、美國紐約、阿曼蘇丹、中國杭州、日本橫濱、東京、韓國大邱等地，平均一天開設 1.5 家新店的概念，打出一張亮眼的成績單；加上年初併入事業版圖的「黑瀧堂」及「果麥」，中國市佔率亦呈現高速成長。



除積極拓展日出茶太品牌外，六角也將加速旗下「Bake Code 烘焙密碼」的展店腳步，歷經 3 年營運優化調整後，台北西湖店於 5 月正式開幕，開幕表現優於預估，看好其營運成長動能，預期將成為公司下一個明星品牌。



展望第二季，六角認為，將邁入產業市場旺季，茶飲、甜品及餐食需求均旺盛，加上公司旗下各品牌全球展店腳步不停歇，將有助於營業收入的提升，成長動能可望逐季續升。

