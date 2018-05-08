群創Q1營益率降至5.69% 稅後盈餘29億元 季減三成 單季EPS 0.3元

受到面板跌價、新台幣升值的衝擊，群創 (3481) 第一季營業利益 38 億元，季減率 33%，營益率 5.69%，較前一季減少 1.48 個百分點，稅後盈餘 29 億元，季減率 32.48%，創近七個季度新低，每股盈餘 0.3 元，另外，群創董事會決議去年每股配發 0.8 元現金股息，以昨 (7) 日 11.05 元收盤價計算，現金股息殖利率 7.23%。群創今年第一季整體出貨面積 654 萬平方公尺，較前一季減少 15.2%，面板售價為每平方公尺 338 美元；中小尺寸營收為 167 億元，較上一季減少 12.6%，中小尺寸合併出貨面積 62.58 萬平方公尺，較前一季減少 7.5%。



若產品應用別區分，手機及商用產品為 31%，可攜式電腦為 16%、桌上型螢幕為 12%、電視為 41%；以產品尺寸別區分，10 吋以下為 27%、10 到 20 吋為 21%、20 到 30 吋為 15%、30 到 40 吋為 3%、40 吋以上為 34%。



群創第一季長短期借款合計 228 億元，淨負債比 - 16%，單季折舊 92 億，全年折舊 340 億元，單季資本支出為 109 億，全年資本支出約 550 億。



邁入第二季，群創預期，大尺寸面板將進入傳統淡季，整體出貨季減率約 5%，平均售價 (ASP) 季減率 7-9%，大尺寸面板庫存天數偏高，預計將在第二季可望改善，整機出貨預估每月達 10 萬台，下半年配合品牌旺季促銷，出貨量也會進一步提升。



中小尺寸面板需求可望在第一季觸底，第二季出貨季減率 1-3%，ASP 季增率 1-3%，16:9 手機面板尺寸轉換順利 18:9，出貨將逐季攀升，並持續深耕 AM Mini LED 技術。

