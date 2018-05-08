〈友通法說〉佳世達集團布局第4隻腳 陳其宏：今年還有購併

佳世達 (2352-TW) 近幾年來不斷透過購併轉型及擴大集團版圖，身兼友通 (2397-TW) 董事長的陳其宏今 (8) 日強調，現有 3 隻腳已有不錯的成果，還要布局第 4 隻腳，目前已有一些成績，快要可以展現出來了；他透露，今年還有購併，目標包括通路、工業網安等各種產業及應用。

佳世達、友通董事長陳其宏指出，集團在優化現有事業及醫療、IPC 解決方案等 3 隻腳的布局成效開始顯現，第 1 隻腳是優化現有事業，這部分就好像是集團的白米飯，還有很多空間，因為轉朝高端產品方向拓展業務，在訂單量未下滑，ASP 提升下，帶動營收及獲利一直成長。

他表示，第 2 隻及第 3 隻腳包括醫療及解決方案，預期今年的貢獻相當，AI 加物聯網的核心關鍵零組件就是板卡，因此友通扮演重要核心關鍵；另外，在 5G 布局上，明泰 (3380-TW) 相當重要，也是集團目前布局較欠缺的一塊，因為 5G 產業將會帶來革命性的變化，包括 AI、物聯網都要靠 5G 聯網出去。

陳其宏表示，接下來將對明泰進行資源整合，應該還要花 1-2 年時間，目標是明泰在台灣 5G 領域上成為領頭羊，可以帶領台灣廠商一起走出去打國際戰；另外，興櫃的拍檔鎖定 POS 領域，維田 (6570-TW) 則有 Box PC，及適用艱困環境、無風扇、防塵、高規需求等產品。

陳其宏強調，除了佳世達本業做的不錯之外，醫療及解決方案也讓集團轉型走的更穩，加上第 4 隻腳可以跑的更快；今年集團將持續推動購併，第 4 隻腳目前已有成績。