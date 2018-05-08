慧洋-KY新船毛利升、換約租金漲 自結4月每股稅前賺0.25元

隨著散裝航運市況持續走揚，慧洋 - KY(2637)今 (8) 日公告 4 月合併營收 10.14 億元，以功能性貨幣計，較去年同期成長 22.74%。自結單月稅前盈餘為 1.57 億元，以功能性貨幣計，較去年同期成長 203.25%，每股稅前盈餘為 0.25 元。雖然波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)4 月初跌破 1000 點，因市場維持高檔，4 月底指數回升至 1341 點，其中海岬型船運價出現大跌後大漲，月底逐步回穩。慧洋 - KY 表示，4 月初適逢歐洲長假及華人地區清明連假走跌，後續逐步回升。慧洋 - KY 4 月自結稅前盈餘成長 203.25%，受惠於一艘 81,600 噸散裝貨輪加入營運，毛利率可達近 6 成，加上 6 艘現有船舶換約租金調漲約 28% 所致。



自去年底起，慧洋 - KY 營運恢復成長軌道，2018 年第一季自結 EPS 0.35 元，較去年同期成長 337.5%；由於營運新船及船舶換約租金皆隨航運市況復甦而提升， 第一季營業利益率達 23.57%，較去年同期大幅成長 82.94%。



慧洋 - KY 進一步表示，散裝市場甫走出谷底，目前造船廠訂單已逐步浮現，不過步調仍較過去幾年緩慢，加上國際環保法規即將實施，全球運力供給成長受限，預計散裝航運此波漲勢將持續發酵。展望第二季，慧洋 - KY 預計有 10 艘營運船舶將進行換約，並將交付 1 艘新船投入營運，第二季本業營運可望續升。

