慧洋-KY Q1每股稅前盈餘0.35元 全年船舶租金估將調漲約2成

慧洋 - KY(2637)今 (3) 日在證交所召開法人說明會，慧洋 - KY 3 月合併營收 10.37 億元，以功能性貨幣計，較去年同期成長 22.24%，為歷史新高；自結單月稅前盈餘為 9932 萬元，以功能性貨幣計，較去年同期成長 304.13%，每股稅前 EPS 為 0.16 元；受惠散裝航運市況持續走揚，慧洋第一季獲利大幅成長；累計第一季合併營收為 29.57 億元，年增 20.31%，稅前淨利 2.16 億元，年增 437.96%，每股稅前 0.35 元；受惠散裝航運市況持續走揚，慧洋 - KY 第一季獲利大幅成長。慧洋 - KY 發言人薛亦駿表示，全球散裝航運景氣從去年下半年開始反彈後，觀察今年農曆春節期間淡季不淡，對 2018 年航運市況持續好轉深具信心。今年不論是新船簽約或舊船換約，租金漲幅可期，2018 全年預估將有 48 艘船舶進行換約，租金調漲幅度約 20% 左右，優於去年底預期，2018 年營運將有顯著的獲利成長空間。



波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 自農曆年後持續震盪走揚， 隨著景氣持續好轉，慧洋 - KY 預計今年將處分 5-10 艘船舶，以船齡超過 15 年老舊船舶為主，但也不排除處分船齡超過 5 年但還未裝設壓艙水管理系統的船舶。



慧洋 - KY 進一步強調，適時處分資產可對公司帶來四層面的正面影響，包括一、增加業外收入。二、改善財務結構；處分資產所得之現金可用於償還銀行借款，減低利率風險並改善負債比率。三、增加現金流。四、減少管理費用成本；持續性的汰舊換新、維持船隊輕齡化，有助提升公司整體營運效率。



根據國際船舶專業研究機構指出，2018 年預計之交船量為近年來的低點，加上未來環保法規的實施將對老舊船舶施加淘汰壓力，運力供給不易大幅增加，今年散裝航運景況可望穩健復甦。



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