好租完成數億元人民幣Ｃ輪融資，國家隊基金入場

投資界5月8日消息，近日，大數據驅動的商辦運營平台好租正式對外宣布完成數億元人民幣C輪融資。本輪融資由國投創合基金和愉悅資本共同投資，泰合資本擔任獨家財務顧問。

據好租創始人兼CEO曲先洋介紹，此次融資將主要用於構建共生共贏的商辦生態格局，具體細分在產品創新和技術研發、專業化運營服務體系打造以及全國網絡布局推進三大方面。據公開資料顯示，好租曾於2016年3月和2017年2月完成公司A、B輪融資。其中，B輪為系列融資，自2016年11月至2017年2月，成為業內率先拿下B輪融資的企業。此次C輪融資，又一次刷新商辦地產領域融資輪次記錄。

好租自2015年7月成立，全面聚焦寫字樓租賃及各類強相關服務領域，業內各項關鍵數據均享有絕對優勢。現已擁有超千名地產界專業顧問，幾百位互聯網產品、技術精英，業務覆蓋全國11座城市，累計房源突破110萬套，服務企業客戶逾50萬家，可謂垂直領域貨真價實的超級入口。2017年選址業務數據智能匹配200萬次，線下帶看量超18萬次，成交效率5倍於同業平均水平，全年GMV突破百億。

2017年好租在天津、武漢、西安和杭州四大城市建站，2018年加速城市擴張步伐，近日更宣布全面開啟重慶和南京兩大新城市業務，至此初步形成了以京津冀、長三角、珠三角、成渝等區域為核心的一二線互相拉動的城市網絡體系。順應商業地產從重開發到重運營的發展態勢，好租於2017年底推出「1+X」產業賦能戰略，堅持以大數據生態系統為核心驅動，開放布局資產管理、樓點通、SpaceOne、選址和好租商城等生態業務體系，提供集策劃、營銷、運營、去化及服務為一體的全產業鏈整體解決方案。據悉，從2017年10月以來，新生態線樓點通業務已遍及寫字樓、園區、共享辦公等眾多商辦地產細分領域，累計簽約服務商家逾百家，助力去化面積超35萬平米，參與到樓點通項目的商家，平均流量比接入前增加153%，獲客能力提升明顯；同時客源的精準度提升132%，服務深度等方面均有大幅度的提升。智能空間雲管家SpaceOne實現11個城市的協同聯動，覆蓋樓宇超800棟，綜合管理面積近3000萬平米。

近年國家雙創扶持政策持續升溫，國務院推出的7項減稅措施和壓縮企業開辦時間等政策，進一步拉動了全民創業創新熱情。國投創合是由國務院批準設立，國家發改委、財政部與國家開發投資公司共同發起的基金管理平台，在新興產業和創業投資領域有著巨大的帶動作用。國家隊基金的入場，更有助於好租發揮在整個產業鏈中的連接、賦能作用，讓商辦生態的龐大價值惠及更多的創業創新企業。

作為本輪資方，國投創合執行董事董川表示，好租網是典型的科技與傳統行業結合的公司，近年來業務規模取得了高比率單邊增長，已成為行業領先企業。公司以互聯網和大數據分析提升辦公中介行業的運營效率，這與國投創合通過互聯網改造傳統行業的投資理念高度契合，未來在企業辦公服務領域這萬億元級的藍海市場中，雙方會有更為廣闊的合作空間。

愉悅資本自2016年3月領投好租A輪融資，在公司後續的多輪融資中均持續跟進，此次再次投資充分顯示了對房產服務領域及好租團隊的信心。愉悅資本創始及執行

合夥人劉二海表示：「房產服務是愉悅資本重要的投資根據地，創新技術的賦能極大地提高了資產使用效率。在曲先洋先生的帶領下，好租創造性地開創了嶄新的業務模式，成為商業辦公領域廣為認可的平台。愉悅資本將繼續支持好租業務的不斷壯大。」

隨著C輪融資的塵埃落定，好租產融結合之路揭開新篇章，勢必會加速對萬億級企服市場的收割進程。放眼未來，曲先洋表示，好租將持續強化辦公選址主業務的滲透力，發揮產業鏈大數據競爭優勢，深化全國網絡覆蓋，提升專業服務質量。同時，以「1+X」為戰略導向，進一步孵化新業務，加強橫、縱向資源整合，打造屬於整個商辦圈的生態平台體系，全面助推整體流通效率提升。

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