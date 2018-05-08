中國4月大豆進口同比下降13.7% 因檢驗變嚴導致通關推遲

中國4月大豆進口較上年同期下降13.7%至690萬噸，比市場預期低出許多，而且後續可能對進口自美國的大豆開征額外關稅。

中國是全球最大的大豆購買國，市場原本預計4月大豆進口約為850萬噸，比去年同期高很多，因中國目前的大豆壓榨利潤非常可觀。

但是，中國政府也是在大豆進口下降的4月份威脅要對美國大豆額外征收25%進口關稅。

上海匯易咨詢股份有限公司的分析師Monica Tu稱，進口有可能是因為進口檢驗變嚴而下降，將貨物進港通關的時間延長至一個多月，之前正常情況下一到兩周就能通關。

「這必然與清關速度有關，」Tu表示。「目前檢驗時間更長，要求也比以前更嚴格，其中有貿易戰的原因。」

中國進口大豆佔全球貿易量的60%，用於生產動物飼料。通常情況下大約三分之一的進口量來自美國。

貿易行業消息人士近期表示，巨額關稅的威脅實際上凍結了未來對美國大豆的進口。

然而，上個月進口量高於3月份的570萬噸。

預計本季進口量較大，因買家紛紛趁巴西大豐收囤積大豆，並從國內豐厚的壓榨利潤中獲益。

中國糧油信息中心上周表示，預計5月份和6月份到貨量分別為950萬噸和900萬噸左右。

但是如果針對美國大豆的關稅開征，壓榨企業下半年將面臨供應明顯收緊的局面，因為正常情況下中國進口大豆大部分來自美國。

海關數據顯示，2018年前四個月，中國大豆進口量為2,649萬噸，略低於2017年同期的2,754萬噸。

(路透北京5月8日)

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