中國糧油資訊中心：中國黃豆進口或出現十五年來首次下降

據彭博社，中國國家糧油資訊中心預計，中國 2018/19 年度黃豆進口將出現十五年來首次下降。

報導援引國家糧油資訊中心數據顯示，中國 2018/19 年度黃豆面積可能年增率增長 8.8%，至 847 萬公頃；產量預計在 1580 萬噸，年增率增長 8.6%；預計進口量為 9500 萬噸，較上年度減少 100 萬噸。

這與 3 月下旬發布的美國農業部參贊報告的預測截然不同。美國農業部當時預計，中國 2018/19 年度黃豆進口量有望增至 1 億噸，較 2017/18 年度的紀錄新高進一步增加 300 萬噸。

中國農業部預測 2017/18 年度中國黃豆進口量約 9597 萬噸，美國農業部預測同期中國黃豆進口量為 9700 萬噸。

黃豆「貿易戰」

中國高度依賴進口黃豆，是全球最大進口國，幾乎買了全球市場上 60% 的黃豆。去年進口 9554 萬噸，年增率增長 13.9%，占全年糧食進口總量的 73.1%。其中，來自美國的占比約 1/3。黃豆是去年美國對中國出口量最大的農產品，出口價值 120 億美元。(下圖來自 CME)

隨著近期中美貿易摩擦愈演愈烈，中國在 4 月初宣布對原產於美國的黃豆加徵 25% 的關稅，以回擊川普政府對中國出口商品施加的關稅。

隨後，東北地區多個省市緊急發文，要求擴大黃豆種植面積。黑龍江省決定今年新增種植 500 萬畝，每畝補貼 150 元。吉林省更是將「擴大黃豆種植面積作為當前農業生產的首要政治任務」。社科院農村發展研究所研究員李國祥稱，此舉目的之一「是降低進口黃豆依賴度。」

農業農村部、財政部 4 月 3 日聯合發布 2018 年財政重點強農惠農政策，繼續在遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古實行黃豆生產者補貼，補貼標準高於玉米。

黃豆被認為是中國在貿易戰最有威力的武器之一。路透社分析稱，一旦美國對中國的出口減少，將會打擊愛荷華等州的農戶，而他們是川普的支持者。

不過，中國產黃豆的出油率低，且歷史上多次出現價格倒掛。種植黃豆的收益也遠遠比不上玉米等其他作物。

美國對中國黃豆出口放緩

貿易數據顯示，今年以來美國對華黃豆出口放慢。

海關總署數據顯示，中國 3 月黃豆進口量年增率下降 10%，至 567 萬噸。美國農業部周度出口銷售報告顯示，2017/18 年度迄今，美國對中國黃豆出口銷售總量年增率減少 18.2%，至 2892.9 萬噸。不過，相比於貿易戰，這更有可能是因為春節假日過後需求放緩的季節性因素所致。（下圖來自 statista.com）

今晨公布的海關總署數據顯示，4 月，中國進口黃豆 692 萬噸，年增率下降 13.7%。1-4 月，中國黃豆進口年增率下降 3.8%，至 2649 萬噸。

中國農業部曾在 4 月 10 日表示，正值南美黃豆集中上市季節，近期國內黃豆進口供應預計基本正常，後續發展及其對本年度市場供需形勢的影響有待進一步觀察。

截至周一收盤，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 收跌 25-1/4 美分，報每蒲式耳 10.11-1/2 美元，此前跌至 10.10-3/4 美元，為該合約自 4 月 4 日來的最低。