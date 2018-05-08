傳中國收緊金控公司規管 螞蟻金服或受影響

中國監管機構正計劃推出金融控股公司管理細則，日後企業若持有 2 家或以上的金融行業子公司，需滿足一定資本要求，並要取得中國央行發出的金融控股公司牌照才可經營，意味日後監管對象將包括螞蟻金服、中信集團、光大集團等。

據彭博社引述知情人士表示，上述管理細則會針對金融控股公司架構及內部交易作出規管，又會要求控股公司的架構不能過於複雜，並需具備一定的資本充足率，但尚未有敲定細節。

報導指出，當局仍在擬定相關監管細則，最後要獲國務院批准，才可正式實施，中國人行未有任何回應。

螞蟻金服表示，公司一向與監管機構緊密合作，亦支持健康發展中國金融業；中信集團及光大集團未有作出回應。

大陸媒體《券商中國》分析，目前金控公司亂象問題突出，例如虛假注資、過度舉債、公司管理不佳、濫用大股東權利等，加上近年監管空白下，金控公司迅速發展，其資產規模龐大、組織架構複雜，實際上已成為重要金融機構，故必須納入監管範圍。

分析指出，金控公司盲目擴張，增加系統金融風險，故急需立法規管，但由於立法的過程較長，但對金控公司實施監管又迫在眉睫，因此當局冀先推出部門規章，監管部門擬定完細則後，可能會快速地對外公開徵求意見，獲得國務院批准後，即會正式發布實施。