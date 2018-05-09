後來居上：中國如何超越美國成為全球最大金主？

上世紀 80-90 年代，中國還是接受世界銀行和亞洲開發銀行貸款最多的國家，如今，已經和美國並駕齊驅成為對外貸款最多的國家之一。

中國是怎麼做到後來居上的呢？

俄羅斯經濟科學和商業研究院準會員 Valentin Katasonov 教授在「Strategic Culture Foundation」網站撰文分析稱，中國對外貸款瞄準西方忽視的國家，堅持不干涉內政的原則，利率也遠比西方優惠，發展中國家自然傾向於選擇中國，放棄美國「捕鼠器中的奶酪」。

同時，他也指出，中國的對外貸款策略與經濟建設和國家安全相輔相成，戰略考慮長遠，中美之間的競爭可能將更加激烈。

Valentin Katasonov 稱，中國常年在國際借貸市場上的舉動，已經引起美國的關注，美國財長努欽希望中國配合 IMF 行動。

美國財長梅努欽在今年春季國際貨幣基金組織（IMF) 和世界銀行 (WB) 春季會議上，談到了一個微妙的話題：中國和其他發展中國家向 IMF 和 WB 成員國提供貸款。

梅努欽稱，這些國家是「不透明的債權人」，他們的（貸款）行動和 IMF 不一致，搞亂國際貸款市場，給債務國的債務重組製造麻煩。

梅努欽這種論調背後，是對中國在國際借貸市場上和美國「對着幹」的不滿，這一點美國官員從不掩飾。美國人利用受其控制的 IMF，主導國際借貸市場多年。

梅努欽隨後暗示，希望在 IMF 給某些特定國家貸款的問題上，中國能夠配合美國。

下面這些數據，可以佐證美國對中國以金主身份積極介入國際市場，是多麼的擔憂。

Valentin Katasonov 引用了由美國威廉瑪麗學院 AidData 研究實驗室，與美國哈佛大學和德國海德堡大學的專家的聯合研究報告。

報告分析了全球 140 個國家 4300 個獲得中國融資的項目，時間跨度是 2000-2014 年（15 年）。

這期間，這些項目從中國共獲得 3500 億美元的資金。

中國對外貸款在這 15 年裡也穩步增長，從 2000 年的 26 億美元上升到 2014 年的 373 億美元，2009 年（696 億美元）是對外貸款最多的年份。

美國在同期對外貸款總額為 3946 億美元，比中國略高。不過，美國對外貸款增速遠不如中國。

2000 年，美國提供了 134 億美元海外貸款，2014 年增長到 294 億美元。最後四年裡（2011-2014），中國對外貸款每年都超過美國。

除了量的差異，中美國際融資性質上也有很大的不同。

中國將重點放在有償貸款上，輔之以財政援助（無償或部分無償貸款）。美國對外貸款中，財政援助占主導地位。

聯合研究報告的作者將贈予金額超 25% 的合約和項目定為財政援助，而少於 25% 則定為有償貸款。研究員還對涉及中國的合約和項目進行分類，將無法確定贈予比例的資金定為「模糊融資」。

根據這一定義，中國在這三項資金中的比例分別為：財政援助 811 億美元，有償貸款 2163 億美元，模糊融資 570 億美元。

美國財政援助 3664 億美元，有償貸款 281 億美元。財政援助占美國國際貸款總額的 92.5%，而中國這一比例為 21%。

那麼，為什麼中國有償貸款比美國財政援助更有吸引力呢？Valentin Katasonov 認為：贏在策略。

首先，本世紀初，中國發現了一片沒有被美國、其它西方國家、IMF 或世界銀行貸款所占據的處女地。亞洲、非洲和拉丁美洲許多發展中國家亟需海外資金，但無法滿足「華盛頓共識」的嚴格條件。

美國的做法出於政治動機，而中國是商業性的。中國宣布不干涉內政的原則，貸款沒有附加條件，比美國所謂的財政援助更有吸引力，因為後者看起來像捕鼠器中的免費奶酪。

烏干達總統約韋里 · 穆塞韋尼就表示，他喜歡中國人的資金，因為「中國人不會問太多問題，而且資金雄厚」。

更重要的是，在 2000 年代，中國每年發放的貸款年利率為 2.5%，遠比西方優惠。

同時，Valentin Katasonov 認為，中國對外貸款也服務於國內的經濟建設。

在對外貸款策略中，中國側重於受援國那些直接或間接推動中國經濟的行業和經濟部門。

按照行業劃分，2000 年至 2014 年，中國對外貸款分布如下：能源 1341 億美元；運輸和物流 888 億美元；採礦和製造業，建築業 303 億美元；農業和林業 100 億美元；其他行業 743 億美元。

中國對外貸款的目標國的地理位置也很有意思。

以下是中國財政援助的主要受益國：

古巴 67 億美元，埃塞爾比亞 37 億美元，津巴布韋 36 億美元，喀麥隆 24 億美元，尼日利亞 31 億美元，坦桑尼亞 30 億美元，柬埔寨 30 億美元，斯里蘭卡 28 億美元，加納 25 億美元。

以下是中國有償貸款的地理分布：

俄羅斯 366 億美元，巴基斯坦 163 億美元，安哥拉 134 億美元，老撾 110 億美元，委內瑞拉 108 億美元，土庫曼斯坦 101 億美元，巴西 85 億美元，斯里蘭卡 82 億美元，哈薩克斯坦 67 億美元。

俄羅斯是中國最大的有償貸款的接受國，約占中國有償貸款的 17%。

Valentin Katasonov 稱，從地緣政治的角度上看，中國通過對外貸款，增強了對美國政治和軍事壓力的抵禦能力。

可以看出，中國對外貸款主要對象中，計劃實施的「一帶一路」項目沿線的關鍵國家紛紛囊括在內。

中國過度依賴其東部海岸和狹窄的馬六甲海峽，大部分進出口都通過該海峽，包括中國 80% 以上的石油進口。

通過建立通過巴基斯坦和中亞的貿易路線，中國增強了對美國政治和軍事壓力的抵禦能力。 「一帶一路」項目將使中國利用其龐大的外匯存底（超過 3 兆美元），為中國企業提供訂單，並支持該國就業。

據估計，該項目已經投資了 3000 多億美元。未來幾十年，中國計劃在「一帶一路」項目上再投入 1 兆美元，在未來十年內在歐亞大陸建立一個廣泛的運輸和物流基礎設施。

中國在國際借貸市場的驚人表現，讓西方有些措手不及。Valentin Katasonov 認為，中美在這個領域的競爭將比以往更加激烈。

相比之下，西方國家近年來讓出了在許多亞洲、非洲和拉丁美洲國家作為放貸人的地位，政治影響力大為削弱。

不過，最引人注目的是中國走到最前沿的速度。目前，中國向發展中國家發放的貸款，比世界銀行還多，在 1980-1990 年代，中國自己還是接受世界銀行和亞洲開發銀行貸款最多的國家。

在一些國家，中美之間的競爭很激烈，比如巴基斯坦。2014 年，巴基斯坦是美國資金的第三大接受國（在伊拉克和阿富汗之後）。同一年，巴基斯坦是繼俄羅斯之後，中國資金的第二大接受國。

2015 年，中國通過亞洲基礎設施投資銀行（AIIB），開始獲得更大的影響力。亞投行法定資本為 1000 億美元。中國、印度和俄羅斯是三大股東，投票權分別為 26.06%，7.5%，和 5.92%。

由此可見，中國在亞投行的地位，比美國在 IMF 和世界銀行集團（國際復興開發銀行、國際金融公司和國際發展協會）高得多。美國在這些機構的股份約為 16-17%。

可以預見，中美之間的競爭將比以往更加激烈。