58集團與龐大成立合資公司 創新打造汽車全服務體系

5月8日，由58集團主辦的主題為“全賦服務•美好生活”的“58神奇日2018賦能美好生活峰會”在北京五洲皇冠國際酒店舉行。58集團作為國内最大的生活服務平台，緻力于解決就業、房産、汽車以及二手服務等民生之本，2018年將貫通全賦服務的生態理念和目标，提供更全面、優質的生活服務，持續為中國“互聯網+生活服務”的新服務業轉型升級注入了新動力。

58集團副總裁叢林以全力以“服”為主題，介紹了58同城二手車在2018年的核心戰略。58同城二手車將通過夯實信息平台服務，并引入58估車價、58放心車檢測、58延保、58金融等産品全面提升服務水平。

在活動現場，58集團與龐大集團簽署合作備忘錄，共同出資成立汽車電子商務公司。雙方將充分發揮在互聯網和傳統售車渠道的自身優勢，為用戶提供58金融的汽車融資租賃服務，共同打造互聯網與線下結合的新型汽車零售模式，為用戶提供全面的互聯網汽車生活服務。

58集團CEO姚勁波表示：“58集團與龐大集團在互聯網與傳統汽車銷售渠道的強強聯手，除了推動雙方的業務發展之外，也將為消費者帶來全新的購車體驗。作為全國最大的二手車信息平台，58同城將扮演二手車開放的中立平台角色，為中小車商提供需要的一切服務。”

攜手共進 引領汽車新零售模式

在互聯網經濟的大背景下，汽車銷售從傳統模式的4S店選車、購車已延伸為互聯網線上購車，以租代售的新模式逐漸興起并逐步被消費者認可。此次58集團與龐大集團的戰略合作正是順應産業發展趨勢,并深入行業融合。

此次簽約儀式上，58集團CEO姚勁波、龐大集團董事長龐慶華、58集團副總裁叢林、龐大集團業務部部長羅愛軍、龐大集團業務部副部長于宏偉、龐大集團CTO陳誠、龐大市場部主任&車迷頻道董事長李洪波出席了簽約儀式。

58集團目前擁有58二手車、58車等汽車業務，58同城是國内最大的二手車信息平台。龐大集團在全國擁有1000多家線下4S店，60餘個汽車品牌銷售覆蓋的優勢全面優勢，具有30多年的線下汽車銷售經驗。因此，58集團與龐大集團合作，具有天然的組合優勢。此次合作後，58集團將充分發揮平台優勢，為新公司提供線上産品的設計、推廣與運營，58金融也將提供全面的金融産品服務。龐大集團也會將強大的實體經營能力注入合資公司，共同構建汽車銷售服務閉環。

叢林表示：“58集團將通過強大的互聯網平台和流量優勢，結合龐大集團在車源和4S店渠道優勢，為消費者提供海量車型的金融租賃服務，共同探索互聯網汽車電商服務模式。”

龐慶華表示:“58集團是國内首屈一指的線上服務平台，同時龐大集團擁有強大的線下4S店品牌與服務網絡實體，雙方將充分彌補雙方短板，各取所需，實現互聯共赢，共同探索汽車新零售模式，這對于雙方具有極其深遠的戰略意義。

購車無憂打造交易全服務體系

一直以來，58同城二手車依托58集團強大的平台流量支撐，用戶量遙遙領先，積累了龐大的用戶群體。2018年，58同城二手車不斷創新業務模式，以平台化理念將線上體驗、線下服務、二手車估價、檢測、延保、金融支持等進行深度的融合，旨在全面提升二手車交易服務水平。

為進一步解決中間環節過多、信息不對稱、買賣雙方缺乏信任等交易環節産生的各種問題，58集團汽車事業部副總裁叢林在現場詳細的闡述了58同城二手車在檢測、延保等方面的全面解決方案，旨在為經銷商和消費者全面降低交易成本，構建全服務體系的美好汽車生活圈。

針對交易前價格不透明，58估車價依托超過20萬家實體車商合作的海量數據支持，獨創基于大數據的智能估價模型。同時，估價專家根據市場數據反饋及時修正估價模型，精準評估每一輛二手車的市場價值。58同城估車價將消除二手車估價的難題，同時樹立行業價格标準，成為二手車交易中權威的第三方估價參考工具，提升行業交易效率。

在售前檢測方面，58放心車檢測以《二手車鑒定評估技術規範》的國家标準為基礎，結合車輛流通市場實際需求，研發并制定涵蓋事故排查、泡水排查、火燒排查等8類共計102項的專業檢測評估體系，在中國汽車技術研究中心華誠認證中心(CAQC)嚴格的認證程序和監督下，獲得國家認證認可監督管理委員會二手車服務“國”認證。目前，58同城放心車檢測已累計為超過30萬次交易規避購買事故車風險，讓消費者在購車前全面掌握車輛車況。

在售後保障上，58集團協手保險公司共同承諾，經58同城檢測團隊認證的非事故車輛，在購車起90天内，消費者購買後如果發現是重大事故車、火燒車、水泡車，58同城二手車將進行全款回購。此外，消費者購買58延保後即可享受全國近千家4S店和近500家修理廠提供專業的車輛延保售後服務。延保生效起1年或3萬公裡内發動機、變速器如發生協議内相關故障，消費者最高可享30000元保修賠償，實現用車無憂。

2018年，二手車行業步入高速發展時期，58同城如何在二手車電商激戰正酣的競争中脫穎而出?叢林表示：“58同城二手車始終秉持為中國消費者提供最好用的二手車選購平台的初衷，着力于建立消費者與經營者之間的高效連接機制，從而使二手車交易更可靠更便捷的美好願景。”他強調，未來將繼續加大産品模式上的創新，堅持用戶第一的核心價值觀，全力以“服”交易的各個環節，為消費者帶來專業、可靠、無微不至的服務體驗。

來源：新華網

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