美琪瑪Q1獲利可望維持上季水準 股價勁揚

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 首季營收年增 57% 達 12.53 億元，法人預估，首季每股稅後純益可望維持 0.5 元上下水準，且在營收規模擴大下，第 2 季動能可期，推升今 (8) 日股價勁揚，盤中上漲近 4%，一舉收復五日線與十日線。

美琪瑪在客戶採購合約量保障下，首季營收僅季減 1.5%，較去年同期大增 57.44% 達 12.53 億元，法人預估，首季獲利表現可望與去年第 4 季相近，每股稅後純益可望維持 0.5 元上下的水準。

展望第 2 季，法人認為，原物料表現相對強勁，且出貨量可望持續增加，美琪瑪第 2 季營收仍可期。

據悉，美琪瑪去年電池材料出貨量超過 1.6 萬噸、達到近 1.7 萬噸，今年預期出貨將超越去年，以目前鋰電池需求持續熱絡來看，美琪瑪全年營收有機會再度改寫新猷。

美琪瑪去年全年合併營收達 42.28 億元，改寫歷史新高，毛利率與營益率均較 2016 年衰退，但稅後純益年增逾 4 成、達 2.08 億元，每股稅後純益 2.77 元，均創近 13 年新高。

若投資人看好美琪瑪後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：美琪瑪凱基 77 購 01 (733973-TW)、美琪瑪元富 77 購 01 (734702-TW)、美琪瑪元大 77 購 02 (734288-TW) 等。

美琪瑪相關權證。資料來源：鉅亨網整理