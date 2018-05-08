宏達電本業仍處逆風 新機動能活水引關注

宏達電 (2498-TW) 今年第 1 季在出售部分手機團隊及專利使用給 Google 的收益挹注下轉盈，單季每股純益 25.7 元，法人推估，全年可望轉盈，終結連 3 年虧損，但畢竟是靠業外賺錢，本業仍然深陷虧損泥淖，新機將在 5/23 亮相，加上 VR 布局，是否可為營運帶來動能活水，讓本業早日迎來春燕，才是市場關注的焦點。

宏達電第 1 季毛利率 - 3.1%，營業淨損 52 億元，本業仍處在虧損狀態，但在營業外收入 316 億元挹注下，稅後純益 211 億元，每股純益 25.7 元，終結自 2015 年第 2 季以來連 11 季虧損。

曾是股王的宏達電，過去曾寫下一年賺超過 7 個股本的輝煌記錄，但今年來單月營收卻是每況愈下，僅剩 1 月還維持在 34 億元，接下來的 3 個月都不到 30 億元，4 月營收更下探 13 年多新低，本業逆風情況沒有緩解。

宏達電預計 5 月 23 日舉辦新品發表，市場推測應是今年旗艦 U12+，另外，5 月 25 日緊接著在中國大陸深圳舉辦 2018 HTC 新生態大會暨旗艦手機發布，一連串的動作，市場高度關注，這次端出來的新機，能否挹注營運動能活水。