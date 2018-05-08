芒格：中國最好的企業比美國的便宜 比特幣毫無價值

摘要：周一巴菲特的老搭檔芒格接受 CNBC 採訪時暗示，中國有比美國更好的投資機會。此外，他再次表達了對比特幣的厭惡，稱「比特幣是毫無價值、人工的黃金」。「我不認為世界需要它。」

周一，波克夏海瑟威的副主席，巴菲特的老搭檔，現年 94 歲的芒格在接受美國電台 CNBC 採訪時暗示，中國有比美國更好的投資機會。

中國最好的企業比美國的便宜

他說，「中國最好的企業比美國的便宜。我不認為一個聰明的人，在中國找不到四五家好工資來投資。」 芒格表示，他的家族在中國有大量投資，從 14 年前就開始投資中國。

周六在波克夏海瑟威的股東大會上，一位來自中國的股東問，是什麼原因導致美國投資人沒有更多的投資中國市場。芒格說，「今天美國很多投資人錯過了中國的機會。」 他認為，有可能是因為他們還不適應。由於中國市場情況與美國不同，投資中國看起來好像太複雜，但這些投資人應該重新考慮投資中國。

巴菲特則承認，波克夏在中國有投資，而且做得不錯。多年前，波克夏曾經買過約 14% 中石化的股權，但是最後還是賣了。巴菲特還說，芒格在不斷勸說他更多的投資中國。

2008 年，波克夏以 2.3 億美元收購了比亞迪約 10% 的股份。 這筆投資當初也是芒格主導的。至今波克夏仍持有比亞迪 10% 的股份，價值近 18 億美元。

再噴比特幣

此外，採訪中芒格也再次表達了對數位貨幣的不屑，他說，「比特幣是毫無價值、人工的黃金」。「我不認為世界需要它。」

芒格說，「雖然它代表聰明的電腦科技，但是不代表應該被廣泛應用，也不代表受人尊敬的人應該鼓勵他人投資比特幣。」

周六在波克夏海瑟威的股東大會上，芒格稱比特幣「不能創造任何東西」。

巴菲特在股東大會正式開始前也向 CNBC 主持人 Becky Quick 表示，比特幣可能就像「老鼠藥」（rat poison），又在股東大會上回答提問時重申今年 1 月的預測：「加密數位貨幣不會有好下場。」

芒格緊接着巴菲特評論之後說：「我可能比你更不喜歡加密貨幣。在我看來，這就是腦子痴呆（dementia），感覺就像別人在交易糞便（turds），你認定『我不能給人落下了。』」

芒格則是在去年 11 月末表示，比特幣「是瘋狂的泡沫，也是糟糕的想法，引誘人們以為不通過自身努力就可以獲得很大財富。這是地球上最不該考慮的事情，是徹底的精神錯亂。」他認為，應該像躲瘟疫一樣避免它。