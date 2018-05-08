

◆盤勢分析

1. 早盤原油走高帶動能源股走強，但川普表示將於週二宣布伊朗核子協定決議，壓抑能源股漲勢。巴菲特的伯克夏海瑟威公司於第一季進一步買進蘋果股票 7500 萬股，週一蘋果股價再度上漲 0.7%。週一美股上漲，漲幅介於 0.35 至 0.91％，美股四大指數近期轉強。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻量能大於 20 日均量較有助反彈的延續。

（2）均線：支撐為 10,400-10,500 點，壓力為月線至季線。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值小於 50，反彈仍有空間。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能站穩在年線之上並進而挑戰月季線，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、車用、生技、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

4. 財政部昨（7）日公布最新海關進出口貿易統計，4 月出口金額為 267.3 億美元，較上年同月增 10%；累計今年 1 至 4 月，我國出口金額為 1,064.7 億美元，此一規模為歷年同期最高紀錄，較上年同期增 10.5%。財政部表示，數據顯示出口表現活絡，預估 5 月年增率在 8%~10.5% 之間，呈現穩健上揚。

5. 被動元件龍頭 2327 國巨與旗下 2456 奇力新昨（7）日公布 4 月營收分別為 48.38 億、12.28 億元，同創新高，兩家公司都釋出後市樂觀展望。預期在積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻漲價效應帶動下，兩家公司本季業績可望同步攻頂。

6. 紡織股王儒鴻（1476）昨（7）日公布首季稅後純益 8.92 億元，年增 228.8%；每股稅後純益（EPS）3.25 元，主要受惠整體紡織市況轉好，客戶庫存水位下降，採購意願轉強，新品產出逐步放量，進而推升營運表現。法人樂觀預期今年成長，有望挑戰歷史新高水準。儒鴻短線壓力先看月線附近。

7. 上銀（2049）因市場需求供不應求，4 月及前 4 月合併營收均成長 5 成以上，4 月合併營收飆升至 24.62 億元，續創單月新高；前 4 月合併營收破 90 億元改寫同期新高。上銀表示，年底前舊廠產能滿載，隨著新產品及國內外新廠產能開出，今年營業額還會增加。觀察上銀能否藉營收利多重返月線之上。

