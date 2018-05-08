【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，受惠於蘋果（AAPL.US）走高。道瓊斯指數上升 0.4% 至 24,357 點； 標準普爾指數上升 0.3% 至 2,673 點；納斯達克指數上升 0.8% 至 7,265 點。美聯儲主席鮑威爾將於今日發表講話。

油價週一上升，因特朗普表示將提前宣布是否退出伊朗核協定，加上委內瑞拉國有石油公司 PDVSA 處於困境。紐約 6 月期油上升 1.5% 至每桶 70.73 美元。金價下跌，因美元上升。紐約 6 月期金微跌至每盎司 1,314.1 美元。

香港和內地股市週一上升。啤酒股錄得上漲，因有消息指青島啤酒（168.HK）主要產品全國提價，其股價大漲 8.0%；內地多家紙廠先後宣布提價，帶動造紙股走高，玖龍紙業（2689.HK）及晨鳴紙業（1812.HK）分別上漲 5.0% 及 3.6%。個股方面，藍籌新貴石藥集團（1093.HK）股價上漲 5.9%，而遭剔出恒指成分股的聯想控股（992.HK）下跌 3.2%；膳源控股（1632.HK）出售公司 75.0% 股權予民生電商，復牌後股價跳漲 16.7%；富智康集團（2038.HK）發布盈利預警，股價大跌 10.1%。恒生指數上升 0.2% 至 29,994 點，國企指數上升 0.6% 至 11,966 點，香港股市成交金額減少 3.5% 至 955 億港元。上證綜合指數上升 1.5% 至 3,137 點，滬深兩市成交金額增加 18.9% 至人民幣 4,247 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 吉利汽車（175.HK）公布 2018 年 4 月份銷量 128,817 部，同比增長 48.5%，首 4 月銷量為 515,113 部，按年增加 41.0%，並達至公司 2018 年全年銷售目標 158 萬部之 32.6%。

◇ 莎莎國際（178.HK）公布公司由 2018 年 4 月 29 日至 5 月 1 日的五一勞動節假期期間，香港及澳門零售銷售同比增長 34.4%，當中內地客的營業額錄得 41.5% 增長，主要由於交易量及每宗交易平均金額分別同比上升 23.4% 及 14.6%；而同店銷售按年上升 31.7%，當中本地客和內地客銷售分別上升 12.5% 及 38.9%。銷售整體表現符合公司預期，毛利金額有理想增幅，但毛利率有可接受的下調。

◇ 中國海外（688.HK）、碧桂園（2007.HK）、龍光地產（3380.HK）及雅居樂（3383.HK）均發布 4 月營運數據，首 4 個月各公司累計合約銷售金額分別為 860 億港元、人民幣 2,575 億元、人民幣 207 億元及人民幣 295 億元，同比分別增長 12.8%、26.1%、80.8% 及 8.0%（一季度增速分別為 15.2%、24.8%、111.6% 及 - 0.5%）。碧桂園及雅居樂 4 月份合約銷售增速（分別為 30.0% 及 37.9%）較 3 月份（分別為 1.2% 及 - 13.6%）大有改善；龍光地產 4 月份合約銷售增速（21.7%）則較 3 月份（119.6%）明顯放緩；中國海外 4 月份合約銷售增速（5.7%）與 3 月份（5.2%）相若。

◇ 錢唐控股（1466.HK）發生股權變動，控股股東以每股 2.16 港元（較最後收盤價大幅折讓 62.5%）悉數出售其所持有 49.6% 公司股權予許嘉敏女士及陳永勝先生（前者及後者同時分別持有控股股東 14% 及 30% 權益）。要約人將以相同價格向所有公司股東提出全面要約，但要約人擬維持公司上市地位。公司股份將於今天復牌。

◇ 澳優（1717.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年第一季度公司股東應佔溢利將按年增長 53.8% 至人民幣 1.0 億元，主要受惠於銷售額預期將同比增長 56.8% 至人民幣 12.0 億元（其中自家品牌配方牛奶粉及羊奶粉產品之銷售額預期將分別增加約 82.1% 及約 78.1% 至分別約人民幣 5 億元），惟被有關產品分銷及品質監控的一次性開支人民幣 5,680 萬元（稅後影響為人民幣 4,260 萬元）部分抵消。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)