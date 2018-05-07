台驊控股Q1 EPS 0.54元 今年以輕資產模式運營為主

台驊國際控股 (2636) 公布 2018 年第一季營運說明，第一季合併營收為 24.39 億，與去年同期成長 0.07%，毛利率 18.63%，合併稅後淨利 6572 萬，年增 122.7%，每股盈餘 0.54 元。台驊國際控股今年第一季合併營收為 24.39 億，與去年同期相較僅有小幅成長。但獲利有顯著成長，主要在於將業務及客戶結構朝良性發展，在汰弱換強調整下，進而從質變影響量變。



過去二年影響獲利甚巨的中國城市宅配業務，由於該市場競爭激烈，經評估無獲利空間下，將業務大幅縮編，轉型以特定大型品牌企業或電商平台為對象，提供 B2B2C 整合式倉儲配送服務，由於大陸市場目前欠缺類似整合型物流商，產品在不同平台多次轉運造成運輸成本居高不下，以此模式可為客戶提升物流效率及成本；另外在核心的國際海空物流業務方面，則結合進出口報關以及高端精密的倉儲配送，輔以數據資訊管理的物流供應鏈業務則日趨成熟，逐漸承接國際大廠訂單，使得毛利率整體成長 1%，每股盈餘為 0.54 元。



隨著跨境貿易和電子商務的蓬勃發展，物流運輸成為整合虛實經濟的關鍵角色，龐大的「量變」更帶來物流管理的「質變」，促使物流業者必須擺脫勞力密集的經營形式，轉型成具備供應鏈整合管理能力的高科技公司。



今年度台驊集團將持續整合內部資源，以輕資產模式運營，主要的營運重點包含: 1. 拓展中歐 / 中俄鐵路業務。2. 建置 B2B2C 倉儲作業系統，結盟物流平台，提供倉幹配一體化服務。3. 結合海外據點及代理，以中國在地倉幹配優勢，全力發展進口物流服務。4. 發展亞洲區間及歐美段跨境電商物流。

