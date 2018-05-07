錸德為Panasonic海外Archival Disc生產伙伴 7月開始量產300GB AD

台灣記錄型光碟領導廠錸德科技 (2349) 今(7)日宣布，成為 Panasonic 當前集團之外唯一海外代工廠，預計 7 月開始量產 300GB「歸檔光碟」Archive Disc(AD)，成為 AD 歸檔光碟兩大規格制訂者以外，全球第一家擁有 AD 量產線與技術的專業光碟製造廠，正式邁向 B2B 專業市場最高領域。Archive Disc 歸檔光碟是由 Panasonic 與 Sony 共同聯合制訂開發，專為大型雲端資料庫運用的全新世代光碟。日本最高端光碟與光碟機兩大集團，注入龐大技術開發及資源，自 2013 年 7 月開始聯合研發 AD，為全球光碟做出重大的貢獻，並於 2015 年底完成了 300GB(單碟記錄容量)光碟的標準，根據兩家公司新聞發布資訊，Archive Disc 容量未來規畫發展至 1TB。



針對大型 (雲端) 資料中心長達數十年的安全儲存需求，AD 歸檔光碟為一次寫入型儲存媒體，可有效防止駭客進行資料覆寫或資料偽造。而根據加速測試在溫度為攝氏 30 度、濕度為 70%RH 的條件下，Panasonic AD 的平均使用壽命預計達 100 年以上。與需要定期移轉資料的傳統媒體相比，使用壽命長的 AD 歸檔光碟沒有資料移轉成本，加上可在室溫下對松下歸檔光碟進行操作的特性，亦大幅降低機房設施溫度控制的能源電力成本。



AD 歸檔光碟其超大容量、極高速存取、防駭客、易保存與長壽命，將可巨幅降低大型資料中心備存歸檔的成本，已成為許多需要長期資料儲存的企業和政府機構所採用。



Panasonic 儲存媒體事業開發中心所長古川厚表示，很高興與 Ritek 合作，成為 Archival Disc 業務的第一家海外公司。透過運用 Ritek 的技術、製造能力和光碟基礎設施，將提供 Archival Disc 以滿足現正高速成長的資料中心需求。



錸德表示，AD 超大容量光碟的資料歸檔系統，將是大型 (雲端) 資料中心長達數十年的安全儲存需求的最佳解決方案，將會是取代 LTO 成為資料歸檔的最佳儲存媒體，並以超乎市場預期的速度成長。而錸德能成為 Panasonic 集團外第一且海外唯一的生產合作伙伴，更是對於錸德多年致力於光碟技術深耕的最好肯定。



隨著高技術門檻的 B2B 專業光碟儲存市場的需求興起，錸德將會不斷投入此一市場的技術發展，未來亦將會導入更大容量的記錄型光碟技術，讓錸德可以在 B2B 專業市場，伴隨 Panasonic 龐大的技術與業務能力，開創更璀璨的營運展望。

