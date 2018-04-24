錸德接獲Japan Disc專業碟片訂單 可望提升毛利率及獲利

錸德 (2349) 今(24)日宣布接獲日本太陽誘電合作授權廠商 Japan Disc 公司代工及銷售合約，預計 5 月起開始出貨，6 月 20 日開始全球銷售，為 3 年以上的長約；由於此產品售價是消費性光碟片價格 2 到 3 倍，可望提升錸德毛利率及獲利。目前全球專業光碟片年銷售量逾 2.5 億片，需求出現穩定成長，Japan DiscCo 預估，3 年內可拿下 75% 市占率，有利提升錸德毛利率及獲利。



Japan DiscCo 宣布與太陽誘電簽署 MID 授權合約，取得 TY Code 使用授權，將以 Legend with POR 系列品牌提供日本技術保證的安心與信賴 CD-R/DVD-R 產品，同時將此品牌專業光碟片生產及日本地區以外的全球銷售權交由錸德行銷，預計今年 6 月 20 日開始銷售。



Japan Disc 業務總經理內藤峰表示，Legend with PRO 以品質取勝，定位高端市場供應者為主，有信心 1 年內挑戰全球 30% 市占，希望明年市占 50%，3 年後目標 75%，5 年後稱霸全球專業市場獨占地位。







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