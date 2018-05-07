美元持續升值 一場全球信貸危機正在逼近？

在今年早些時候成功地預測到了美元的反彈後，宏觀經濟策略師兼市場歷史學家 Russell Napier 近日表示，隨著美元走強，利率將在未來幾個月裡大幅飆升，從而導致一場全球信貸危機。

Napier 的預測是基於一個簡單的事實：隨著聯準會以及海外買家的撤離，誰將彌補缺口買入美債？答案是：沒有人。



（聯準會資產負債表變動趨勢 來源：Zerohedge）

聯準會預計今年將縮減資產負債表 2280 億美元，這樣的 "凈賣出" 無疑將使美國利率上升，美元走強。而一旦 10 年期美債殖利率觸及 4%，導致全球「信貸危機」的壓力跡象就會開始顯現。

Napier 具體解釋道：

我們清楚全球外匯存底增量情況，其中 64% 將流向美國資產，其中流向債券的資金量稍微少一些。如果聯準會縮減 2280 億美元，以目前外匯存底累積的速度，國外央行的購買將無法抵消聯準會的賣出。這就導致了凈賣出。

Napier 表示，目前尚不清楚凈賣出的程度，但需要注意的是，這發生在美國國會預算辦公室預計美國財政赤字接近 1 兆美元的時候。Napier 稱，這是他投資職業生涯中首次需要填補這麼大資金的情況。因此，為了吸引儲蓄，提高實質利率是完全正常的。

Napier 進一步指出，1 兆美元是很大一筆數目，它可以來自世界任何地方，可以來自美國，也可以來自海外。但填補這筆資金的錢無非是來自對其他資產的清算，或者是儲蓄率上升。無論何種情況，都將對美元有利。

而這不僅僅對美國而言是個大問題，對世界其他地區也一樣。Napier 認為，美國利率走升可能導致一場全球信貸危機，而這場危機會先從一些新興市場國家爆發，並蔓延到其它地方。負債比率高企的新興市場經濟體可能面臨系統性銀行業危機的風險。

Napier 稱，強勢的美元也將威脅到全球股市。如果美國利率攀升到 4% 以上，歐洲和新興市場股市的前景將遠遜於美元前景。

Napier 認為，美國經濟增長可能持續向好，通膨或將繼續上升，也不會有太大的信貸問題，但對於美國之外那些借入美元的借款人而言，前景尤為悲觀。

據 Napier 預計，目前非美國銀行的美元貸款約為 4.5 兆美元，這對於沒有美元存款的借款人來說是一筆相當大的金額，隨著美國利率走高，美國之外的一些國家和地區將承受很大痛苦。

隨著近期美債殖利率急速躥升、美元強勁反彈，資本外逃、貨幣貶值、負債成本上升的壓力開始席捲新興經濟體。內憂外患夾擊的阿根廷首當其衝，消耗三分之二外儲、"絕望式"1275 個基點升息都止不住阿根廷比索斷崖式跳水，債券利率飆升。

華爾街見聞曾提及，阿根廷並非個例。在美元走強的背景下，越來越多的投資者拋售新興市場的貨幣、股票和債券，給這些經濟體帶來了不小的壓力。

在拉美，由於聯準會利率的走高，阿根廷、哥倫比亞和烏拉圭的公司終止發行了 20 億美元的債務。在土耳其，由於市場擔憂土耳其的經濟不平衡，土耳其里拉持續下挫；在波蘭，儘管經濟形勢良好，但波蘭茲羅提依然遭到拋售。