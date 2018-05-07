【華冠投顧】反彈艱辛 個股表現

◆ 劉彥良 盤後分析

隨美股大漲台股上演反彈收復 10600，唯上檔月線和頸線 10758 反壓不輕，等來到 10700 之上賣壓就會陸續出籠，也就是說上檔空間有限，投資朋友不用看到今天台股大漲就對盤勢過度樂觀、掉以輕心。

外資還是沒有回頭，今天期現貨同站賣方，其中期貨淨多單降至 2.3 萬口成為較大的隱憂，除非外資連續性的回頭，否則只憑內資一己之力台股很難有好表現，唯財報績優股還是會走出自己的路持續向上，投資朋友該把握的是近期的財報表現來汰弱換強。

被動元件再度大漲，尤其是我不斷強調最看好的 MLCC，今天 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、3090 日電貿都攻上漲停，還包括我們會員手中的 6173 信昌電、8043 蜜望實也一樣亮起紅燈，一檔都沒有缺席。這個族群就是有業績、有題材還外加軋空，軋得散戶不要不要的，至於電解電容、電阻、保護件方面我就沒有這麼看好。

漲價概念股除了被動元件外，半導體矽晶圓和二極體也一直維持強勢整理型態，隨時補量就會創新高。至於生技方面，4137 麗豐、4736 泰博、4107 邦特法人籌碼安定。以上這些都是投資朋友可以持續留意的對象，想了解更多好標的請上華冠投顧官網索取母親節禮物。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估