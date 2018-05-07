中銀人壽市場佔有率升至8.7%

中銀人壽於2018年踏入20周年新裏程，中銀人壽執行總裁老建榮介紹，2017年香港保險業市場整體雖然有所下滑，但中銀人壽人仍然保持增長，市場份額提升0.5個百分點至8.7%；稅前盈利增長13%至14億港元，而投資收入更是大幅上升一倍至55億港元。

期內人民幣趨平穩，他表示來自內地客戶的新造保費收入有所下跌，但佔集團收入仍維持在20%。然而人民幣保險產品市場於2017年整體下跌80%，集團於市場佔比為2/3，維持第一位水平。而集團來自銀行保險和非銀行保險渠道的收入為8:2，期望能提升至6:4。

展望2018年，他對業務保持樂觀，政府將推出年金產品，有助提升對保險產品的關註和需求。第一季整體新造保險市場雖然有所下滑，但集團仍維持增長，無論是本地客和跨境客戶；而人民幣保險產品業務有所反彈，他分析因為人民幣趨向穩定，並且為人民幣儲蓄保險產品提供達4厘的保證回報，相當吸引。對於去年投資收入增長一倍，他分析主要受益於環球股市熾熱，今年一季股市表現仍然正面，但今年維持去年的大幅增長。

對於保監會近期放寬網上保險產品銷售，他認為有正面影響。母公司中銀香港致力拓展東盟保險市場，他表示會提供技術顧問等協助。

文：周燕芬

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)