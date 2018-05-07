「股神」巴菲特的三大投資理念

市場許多基金經理人指稱，他們的成功原因為遵循巴菲特的常識價值投資理念，他被稱為「奧瑪哈先知」(Oracle of Omaha)。《CNBC》分析過去波克夏股東會資料，整理出三項對一般投資者最有幫助的理念。

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 的戰績記錄是無與倫比的，從 1965 年到 2017 年，波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 的年度報酬率為 20.9％，而標準普爾 500 指數僅有 9.9％報酬率相比，累計波克夏的報酬率為 2404748％，而市場回報率為僅為 15508％。

CNBC 透過波克夏的股東會紀錄，研究巴菲特過去數十年所使用的策略，列出以下三點充滿智慧的策略。

1）投資的能力圈原則 (Circle of competence)

「不同的人了解不同的企業，重要的是找出你所了解的，以及在我所說的能力範圍內行動。」 - 巴菲特，1999 年波克夏 · 海瑟威公司年會

巴菲特強調在他的專業領域內進行研究與投資，以避免大的投資錯誤。他想知道一間企業如何賺錢，並對該公司的長期利潤永續性充滿信心，他稱這個過程為「判斷未來的商業經濟。」

他表示，如果投資者不確定一家公司是否在他或她的能力圈範圍內，那那間公司很可能不是。

2) 一筆生意 (Piece of a business)

「1949 年當我在內布拉斯加大學就讀時，我讀了班傑明的 [智慧型股票投資人] 一書，這改變了我對投資的整個看法，基本上，它告訴我要把股票想成一間企業...... 一旦你把你的心理狀態準備好，你就不是看圖表中上下擺動的東西，或者是人們給你發送的一些消息，例如，說買它因為它會在下週上漲，或者是它會分紅，或者股息將會增加，或者其他什麼，而是你正在購買一筆生意。」 - 沃倫巴菲特，2002 年波克夏 · 海瑟威年會

巴菲特並不是生來就是一名偉大的投資者，他承認他在青少年時期時，即使閱讀了許多好的投資書籍，他仍無法賺錢。但巴菲特在讀了班傑明．葛拉漢 (Benjamin Graham) 的經典書籍《智慧型股票投資人》後，一切都改變了。本書的關鍵原則為，將每次購買股票視為購買企業的一部分，避免注意力因股價變動而分散。巴菲特將他最終的成功歸因於這個投資框架。

3) 安全邊際 (Margin of Safety)

「安全邊際的概念為，不要試圖在載重限制為 1 萬磅的橋上，駕駛一輛重達 9800 磅的卡車。而是再行駛一下，找尋重量限制 1.5 萬磅的道路。」 - 巴菲特，1996 年波克夏 · 海瑟威年會

當巴菲特分析一筆投資時，他希望他的入門價格遠低於他對公司的估值，這兩個數字之間的差異為他的「安全邊際」，若他的分析或假設出現錯誤，則損失的規模將會有限。

巴菲特的合作夥伴查理芒格 (Charlie Munger) 曾說過：「安全邊際的概念可以歸結為獲得比你付出的更多的價值。」