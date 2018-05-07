玉山金Q1獲利創新高 法人看好今年獲利、ROE可望雙高

玉山金 (2884-TW) 第 1 季稅後純益 47.8 億元，再創單季新高，每股純益 (EPS) 0.47 元；法人認為，玉山金今年手續費收入可望恢復強勁成長，全年純益與股東權益報酬率 (ROE) 皆可同步創高，將玉山金評等調升至買進，目標價並上修至 23.2 元。

玉山金 2018 年第 1 季整體淨收益 124.9 億元，較去年同期成長 18.7%，其中淨利息收入及淨手續費收入分別成長 6.5 % 及 18.0%，推升金控稅後純益 47.8 億元，成長 27.9%。

在手續費收入方面，首季財富管理收入大幅成長 36.2%，主要是保險銷售回溫，市場對美元保單需求強勁。

玉山第一季逾放比季增 1 個基點、至 0.24%，主要是因房貸逾放比季增 6 個基點至 0.26%。然而，玉山金表示，4 月房貸逾放比降至 0.25%，且今年房市回溫及可能的房貸抵押擔保品回收，今年房貸逾放比可望進一步降低。

玉山金預估，受惠低於基期及不同部門的交叉銷售作用所帶動，今年淨手續費收入將有「雙位數」年成長。此外，在美國聯準會升息趨勢及玉山金海外債券投資的帶動下 (相當於計息資產的 29% 左右)，淨利差可望擴增。

元大投顧表示，預期玉山金財富管理手續費年成長可望回升至 36% 的歷史高點；預估 2018 年淨利差將穩健擴大，主要是受惠海外債券投資帶動；同時，預期 2018 年獲利及股東權益報酬率可望創新高，並調高玉山金今年獲利預估值。

基於玉山金基本面亮眼可期，元大投顧將玉山金目標價上修至 23.2 元，元大投顧指出，主要是以約 1.4 倍 2018 年預估股價淨值比推得 (前次為 1.2 倍股價淨值比)，因為預期玉山今年獲利成長將較先前預估強勁，且今年股東權益報酬率可望創新高來到約 11%。

若投資人看好玉山金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 15% 的標的，例如：玉山金元富 78 購 01 (073490-TW)、玉山金元富 7A 購 01 (078203-TW)、玉山金麥證 79 購 01 (073802-TW) 等。