〈玉山金法說〉財管手續費收入大躍進加持 Q1稅後純益創單季新高

玉山金控 (2884-TW) 今 (3) 日召開法人說明會，公布 2018 年第 1 季稅後純益，單季獲利 47.8 億元，再創單季獲利新高，每股稅後純益 (EPS) 0.47 元、股東權益報酬率 (ROE) 12.57%、資產報酬率 (ROA) 0.91%。獲利亮眼主要功臣是首季財富管理手續費收入大幅成長 36.2%。

玉山金控 2018 年第 1 季整體淨收益 124.9 億元，較去年同期成長 18.7%，其中淨利息收入及淨手續費收入分別成長 6.5 % 及 18.0%，推升金控稅後純益 47.8 億元，成長 27.9%。

在手續費收入方面，首季財富管理手續費收入大幅成長 36.2%，主要是受惠於首季保險銷售回溫，市場對美元保單的需求強勁。

此外，玉山對客群分層深入經營，新富及小資族群，可從數位平台獲得投資組合配置建議，做到自主理財；對於高資產顧客，玉山則提供客製化產品及全方位家族財富管理諮詢服務，聚焦「傳承 - 讓財富永恆」的理念，獲得許多 VIP 顧客認同，都對財富管理手續費收入帶來正面效益。

玉山在成長同時仍保持優良的資產品質。截至 3 月底，玉山銀行的不良資產比率 (NPL) 0.24%，放款覆蓋率 489.0%。第一類資本適足率為 11.77%，整體資本適足率為 15.01%