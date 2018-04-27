〈國巨再起併購〉擬斥33.65億元 每股73元公開收購君耀-KY全數股權

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 宣布，將以每股 73 元，公開收購上市公司君耀 - KY(6422-TW)100% 普通股 (4609 萬 8985 股)，預計收購時間為 5 月 4 日起到 6 月 21 日，公開收購成就條件為收購 51%(2309 萬 5592 股)，預計收購金額為 16.86-33.65 億元。以君耀 - KY 今天收盤價 65.9 元計算，國巨本次收購價溢價幅度為 10.77%。

國巨表示，收購君耀 - KY 的目的，主要是因為增加產品組合，擴大提供客戶在被動元件的一次購足服務，同時透過公司在全球市場的布局及銷售通路，將君耀 - KY 的保護元件原本以中國為主的銷售區域，擴展到全球市場，也能持續強化公司在車用電子及工業規格利基型市場的布局，並進一步發揮雙方在技術、製程及管理方面的綜效。

國巨強調，若是本次公開收購達成，將能擴大公司被動元件的規模，並提升國際競爭力，也能更快速有效服務全球客戶，為產業及股東創造更高的價值。

君耀 - KY 為全方位保護元件供應商，主要產品包括 TVS 瞬態抑制二極管、MOV 壓敏電阻、GDT 陶瓷氣體放電管、SPG 玻璃氣體放電管、ESD 靜電保護元件、PTC 自恢復保險絲及 TSS 半導體放電管等。主要應用領域為安全監控、通訊、汽車電子、電源供應器、智能電表等。