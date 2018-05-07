港股盤前—港股反彈或繼續受制於不明朗的貿易戰

今天推介股份：

TCL 多媒體（1070）- 週五大成交逆市做好，智能電視平台價值開始浮現

1、港股上週五是失望的一天。滙豐 (5) 受業績普通且回購量按年減少而下跌、友邦 (1299) 績優但股價受壓、平保好醫生 (183) 只能平招股價收盤及恒指錄三連跌並創一個月新低。指數全日下挫 387 點，成交金額按日下跌約 2% 至 990 億。「五窮月」的首三個交易日已累秩 881 點。滬深港通成交金額則按日上升近 4% 至 108 億，但又扭轉為淨流出，金額約 8 億。板塊方面，半導體和內地體育用品股表現較好；多隻「候選藍籌股」也有熱錢流入。做空方面，佔大市成交回落至 11.0%。牛熊証方面，熊証重貨區下移至 30500-30599，牛証則在 29700-29899。

簡評：上週五港股未能受惠美股週四的 V 彈而高開，似已是為大跌埋下伏線。友邦的回吐和平保好醫生的表現更令投資氣氛走弱。午後 A 股回軟和滙豐乏善足陳的業績，再加上貿易戰的不明朗令指數一蹶不振。盤中曾見騰訊走強，相信是有資金偷步炒恆指季檢結果 ，(收巿後公布騰訊在恆指比重將從 8.9% 上調至 10%)公司 16 日的業績會是重點。筆者覺得 $380 元以下可以開始吸納。投資者也應注意 29700-29799 的牛證數量在週五大增，所以有誘因指數再向下屠牛。相反，近日個別的二、三線股有反覆向上的動力，電力、風能及教育股尤甚。華能 (902)、龍源(916) 及中教 (839) 是領頭羊，追落後的可關注華電 (1071）、華電福新(816）和新華教育(2779)。在季檢成功被納入的石藥（1093）應有追捧，但中生制藥(1177)、安踏(2020)、申州(2313) 和中燃氣 (384) 或見短線沽售壓力。半導體中芯 (981) 和華虹 (1347) 會在週三及週四公布業績，後者應較好。

2、美國上週五公佈的就業市場數據參差，4 月新增職位和薪酬增幅均差過市場預期，惟失業率跌至逾 17 年新低。整體而言，這緩和市場對通脹和利率上升的憂慮。但市場焦點是巴菲特的柏克夏上季大舉增持 7500 萬股蘋果，並透露已不持有 IBM 及在首季買入不少股份，令柏克夏手持的現金温和回落。消息令蘋果股價創歷史新高，也帶動美股三大指數上升。道指收升 332 點或 1.39%，標指和納指則分別上升 1.28% 及 1.71%。十年期國債債息最新報 2.952%。港股 ADR 反彈 365 點，拆合等於恆指 30292 點。滙豐及中海油 (883) 的 ADR 均比香港收市高逾 2%。

3）個股消息

利好：

石藥 (1093)- 納入恆指，6 月 4 日生效。

華融 (2799)- 納入國指，6 月 4 日生效。

騰訊 (700)- 因調整流通系數及市值最近下跌，其恆指比重將從 8.98% 調升至 10% 上限。

國際家居零售 (1373)- 港交所資料顯示，股檀名人 David Webb 持股超過 5%。

吉利汽車 (175)- 港交所資料顯示，主席李書福於場內增持 2015.4 萬股，平均價 21.479 元。

中鐵 (390)- A 股停牌，或進行債轉股。

利淡：

富智康 (2038)- 盈利警告

聯想 (992)- 剔出恆指

株州南車 (3898)- 剔出國指

膳源 (1632)- 可能無條件強制性現金要約每股 $4.115，比現價折讓 35%。