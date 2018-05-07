深圳：今年將探索建設自由貿易港區 深化國企混改

據深圳特區報報道，昨日從深圳市委改革辦獲悉，深圳市委全面深化改革領導小組2018年工作要點正式公布。工作要點提出，全年部署市各改革專項小組推進實施各領域改革任務9大類52項，審議出台一批重要改革文件，全面總結和廣泛宣傳改革開放40年的經驗和成果，特别是黨的十八大以來的曆史性成就和曆史性變革，總結和複制推廣一批行之有效的經驗做法。

今年深圳市將以完善産權制度和要素市場化配置為重點，大力推進優化營商環境體制機制改革、加快實體經濟供給側結構性改革、深化收入分配制度改革、構建創新大空間發展格局體制機制、深化科技創新供給側改革、深化粵港澳大灣區背景下深港合作機制創新、探索建設自由貿易港區、推進基礎設施投資管理體制改革、深化國企混合所有制改革、推進財政預算管理體制改革、推進土地管理制度改革、深化商事制度改革、加快社區股份合作公司改革、深入推進新一輪城市總體規劃修編、構建發展綠色金融體系的體制機制、創新地方金融監管體制等。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)