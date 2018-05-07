【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，因美國薪資增長弱於預期緩解市場的加息憂慮。道瓊斯指數上升 1.4% 至 24,263 點；標準普爾指數上升 1.3% 至 2,663 點；納斯達克指數上升 1.7% 至 7,210 點。中美貿易談判結束，但看似沒有達成任何成果；特朗普表示即將公布與金正恩會面細節，但北韓於週末突然發表較強硬的言論；多位聯儲局官員今天將發表講話。

油價上週五上升，紐約 6 月期油上升 1.9% 至每桶 69.72 美元。金價上升，紐約 6 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,314.7 美元。

香港和內地股市上週五下跌。醫藥經銷股造好，其中復星醫藥（2196.HK）上升 4.2%；航空股跑輸大市。個股方面，匯豐控股（5.HK）首季列賬基準除稅前利潤意外按年倒退 4%， 股價下跌 3.5%；友邦保險（1299.HK）首季新業務價值（按固定匯率計算）同比增長 20%， 但股價下跌 1.9%；恒生銀行（11.HK）公布 2018 年第一次中期股息按年增加 8.3% 至每股 1.3 港元，但股價下跌 2.1%；由中國平安（2318.HK）分拆的平安好醫生（1833.HK）上市首日收市價與上市價持平。恒生指數下跌 1.3% 至 29,927 點，國企指數下跌 1.1% 至 11,891 點，香港股市成交金額減少 2.1% 至 990 億港元。上證綜合指數下跌 0.3% 至 3,091 點，滬深兩市成交金額減少 12.8% 至人民幣 3,573 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 恒生指數公司宣布恒生指數系列季檢結果，恒生指數成分股加入石藥集團（1093.HK），剔除聯想集團（992.HK）；而恒生中國企業指數加入中國華融資產管理（2799.HK），剔除中車時代電氣（3898.HK）。

◇ 世茂房地產（813.HK）、融創中國（1918.HK）、萬科企業（2202.HK）及中國恒大（3333.HK）均發布 4 月營運數據，首 4 月各公司累計合約銷售金額分別為人民幣 410 億元、人民幣 1,111 億元、人民幣 1,962 億元及人民幣 2,123 億元，同比分別增長 53.2%、74.1%、2.1% 及 46.6%（一季度增速分別為 60.1%、65.5%、2.7% 及 51.4%）。除了融創中國外，其他各家公司於 4 月之銷售增速均較一季度略有放緩。

◇ 廣澤國際發展（989.HK）宣布王廣會先生辭任公司首席執行官，項強先生將接任。

◇ 先健科技（1302.HK）主要股東 Medtronic 宣布出售公司 22.4% 股權予中國光大（165.HK），並將剩餘的少數股權出售予另一家投資者。於交易完成後，Medtronic 將不再持有公司任何權益。

◇ 膳源控股（1632.HK）主要股東以 6.2 億港元（相當於每股 4.115 港元，較最後收盤價折讓 34.7%）出售公司 75.0% 股權予民生電商（主要於中國從事電子商務及相關業務），後者以相同價格向公司其他股東提出要約。買家擬維持公司之上市地位，公司股份將於今天復牌。

◇ 佳兆業（1638.HK）宣布黃志強先生辭任首席財務官，由劉富強先生接任。

◇ 富智康集團（2038.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年第一季度總營業額約為 31.9 億美元，同比增長 67.7%；但預期第一季將錄得綜合淨虧損約 1.3 億美元，而上半年可能錄得綜合淨虧損，並且或大幅高於 2017 年上半年之綜合淨虧損 2.0 億美元（計入投資組合作出之減值虧損撥備 1.6 億美元）。主要因 1）毛利率整體受壓；2）IIDM（整合、創新、設計、製造）業務之開支增加；及 3）外匯虧損同比增加 3,330 萬美元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)