盤前財經大事搶先讀2018年5月7日

今日操盤前瞻

財政部公布 4 月進出口統計

中國 4 月底外匯存底

德國 3 月工廠訂單

印尼第一季外匯存底

法說會：台新金、雃博、湯石照明、台灣大、致伸

股東會：夏都、元勝

增資股上市：申豐



〈名師解盤〉股神增持蘋果點燃蘋概火種 520 行情仍不看淡

台股上周受到外資持續賣超，以及蘋果財報及展望優於預期的多空因素交戰，單周指數雖然僅小跌 24 點，但是周 K 現仍拉出第 3 根黑棒。展望本周，法人指出，股神巴菲特增持蘋果股票，可望讓市場重新點燃蘋概火種，加上政府代操基金 420 億元將陸續發放，也可為 520 行情增添柴火，只要成交量能擴大，指數反攻的機會自然也就來了。閱讀全文...

〈觀察〉蘋果旗艦機成技術展示指標 未來恐叫好不叫座

蘋果去年為紀念 iPhone 推出 10 周年，特別推出 iPhone X，原本市場預期，產品技術皆屬上乘的 iPhone X 將激勵果粉大力搶購，但是事實證明，蘋果設定的高價位策略，反成為壓倒 iPhone X 銷售的最後一根稻草，如果未來蘋果旗艦機訂價策略未能改變，恐將重演 iPhone X 叫好不叫座的情形，成為蘋果技術展示的高階產品。閱讀全文...

〈觀察〉APG 洗錢評鑑若再不及格 我國金融投資將受 3 大損傷

為因應亞太防制洗錢組織 (APG) 將於 11 月來台進行第三輪相互評鑑，不僅政府各部門展開跨部會動員，國內相關業者也積極投入準備，若這次再沒有通過評鑑，將使我國資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果，國際聲譽與地位恐大幅貶落，不可不慎。閱讀全文...

美銀美林：黃金打底 6 年 待美元指數回軟 可望上看 1450 美元

隨著投資人重新追求另一種避險資產：美元之後，黃金連續第 3 周收跌。周五 (4 日) 美元指數收於 92.61，為今年的最高水平，過去一周上漲超過 1%。同時，本周黃金價格下跌 0.8%，周五收於每盎司 1314.80 美元。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉股市即將上攻？！

股市即將演出利空出盡的強力反彈？2018 年 4 月 30 日美國財政部長努欽，銜川普之命率團到中國北京進行貿易談判。這次談判依據是根據美國國會，及美國商務部根據「301 法案」，對中國在美國的貿易活動進行調查結果。閱讀全文...



