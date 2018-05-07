台股盤前－外資賣超力道和緩 蘋果光照亮美股 大盤再攻年線

台股上周受外資持續調節，再度失守年線，收 10529 點。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期美元指數走強，連帶影響外資動向，籌碼面出現雜音，4 日賣超力道已經減少，加上蘋果創高帶動美股周五大舉強彈，持續觀察外資動向，今日再戰年線。

蘋果股價創新高點，並帶動科技股上攻，拉抬美國股市週五大舉收高，道瓊工業平均指數收高 332.36 點或 1.39% 至 24262.51。Nasdaq 指數收高 121.47 點或 1.71% 至 7209.62。S&P 500 指數收高 33.69 點或 1.28% 至 2663.42。費城半導體指數收高 29.29 點或 2.31% 至 1296.73。

今天觀盤重點，業界傳出，蘋果今年 iPhone 新機將把快速充電列為標準配備，包括充電頭、傳輸線等配件將全面更新為 18W（瓦）Type C 規格，充電器形狀也可能改為橢圓形，是 iPhone 配件有史以來最大變革，催生上億條連接線與龐大的快充晶片需求，聯發科、宣德、良維、祥碩等快充概念股有望受惠。

經濟部國貿局對國內半導體廠出貨中興零組件的管制令，燒到 DRAM 產業。台灣最大記憶體晶片製造商南亞科證實，已接獲官方要求出貨中興通訊須先經過申請並通過核准才能放行的通知，該公司短期內出貨中興將受影響。反映到股市，對南亞科及其他 DRAM 公司是否受影響值得留意。

廖哲宏表示，台股能否守住年線是一個重要指標，但仍需搭配整體國際市場概況與外資買賣動向；除此以外，基本面的企業獲利數字仍是攸關整體大盤上攻的主要因素之一。

在消息面，廖哲宏表示，中美貿易談判結果，以及外資買賣超的狀況仍是後市持續影響市場的主因。所以在投資建議上，指數短期區間整理機率大，個股走勢可能差異大，選股優於選市，仍是現階段較佳策略。