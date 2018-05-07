華為高階手機攻港 冀今年市佔率升至15%

華為 (HUAWEI) 目前在香港智能手機市場排第 3 位，今年將主力拓展高階手機市場。華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略表示，短期內會以 Mate 系列及 P 系列等高階手機雙線發展。今年希望提升香港市佔率，由 10% 提升至 15%。

香港《明報》報導，何鴻略引述市場研究公司 GfK 的報告指出，香港近 6 成智能手機的銷售價格為港幣 4000 元或以上，反映香港消費者對平價產品的意欲不高，不介意花錢購買「外觀夠靚、功能夠多」的手機；由於廉價手機品牌在港不太流行，所以華為甚少在港推出廉價手機。

何鴻略表示，近年華為重點加強市場推廣，建立品牌形象，主要是因為消費者購買手機時，其中一個重要考慮因素就是品牌，所以集團需要持續推出新產品，以產品作媒介，與消費者溝通及建立關係。

他強調，智能手機競爭激烈已成常態，但高階手機市場的門檻相當高，手機廠商要投資大量資金在人員、營銷、產品設計、售後維修等。他並表示，目前智能手機生命周期只有 12 至 18 個月，因此廠商提供更精準的產品組合極重要。

華為 4 月在香港推出新一代旗艦機 P20 系列，HUAWEI P20 及 HUAWEI P20 Pro 售價分別為港幣 4980 元及港幣 6780 元。

何鴻略透露，上半年尚有 2 款中檔手機推出，另外有計劃在尖沙嘴等旺區，開設首間華為旗艦店，加強與用戶的接觸，料最快在今年第 3 季內開張。

