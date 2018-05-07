Q1 OLED電視出貨年增127% 短期恐仍供給不足

根據群智諮詢 (Sigmaintell) 資料統計，今年第 1 季全球 OLED TV 出貨量 51 萬台，年增 127%；相對今年全球電視市場增長緩慢，歐美及中國區成長停滯情況，OLED TV 反而快速成長，主要原因來自加入的品牌廠商增加，且因面板是由 LG Display 獨家供應，預計市場仍將發生供給無法滿足需求的情形。

群智分析第 1 季全球 OLED TV 市場特徵，發現加入 OLED TV 陣營的品牌數量逐漸增加，LG 電子為 LG Display 集團內客戶，全球市場占比達 70%，近期 Sony、Philips、Panasonic 等品牌出貨量也在快速增長。

LG 電子和 Sony 通過布局超高端 OLED TV，盈利水準大幅改善，今年第 1 季營益率分別為 14% 和 7.4%，分別年增 5.5% 和 9.8 個百分點；另外，歐洲品牌 LOEWE 和 Arcelik 也加入，積極在歐洲當地市場銷售；下半年海信也將量產 OLED TV，優先布局中國和日本市場。

群智指出，全球量產 OLED TV 面板的面板廠商只有 LG Display，在 G8.5 產能布局每月僅 6 萬片， 下半年計畫增加到每月 7 萬片；隨著各品牌廠持續推出新 OLED TV 產品，群智諮詢預估，將持續出現面板供應無法滿足需求的現象。

群智表示，高階產品滲透率仍低，以同規格來看，OLED TV 面板價格為 LCD TV 面板價格的 3-4 倍；整機價格以 55 吋為例，定位約 10000 元人民幣左右，65 吋價格約 20000-30000 元人民幣不等，整機價格是 LCD 的 3-4 倍，由於價格偏高，因此限制 OLED 電視滲透率，在全球銷量占比僅 1% 左右，主要購買消費者仍以高收入為主。

由於 OLED TV 面板產能供應有限，但是需求強，群智預計，短期內 OLED TV 面板價格將趨穩，整機價格也無法大幅調整，其銷量與滲透率的大幅提升需要較長時間。

群智預測，隨著 LG Display 坡州 G10.5 和廣州 G8.5 OLED 產線量產之後，銷售量將有望大幅提升，2020 年開始 OLED TV 在全球 TV 市場的滲透率有望超過 2%。