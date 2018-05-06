健鼎去年股利可望達5.2元 將登上蘋果PCB供應鏈股利王

蘋果 PCB 供應鏈健鼎科技 (3044-TW) 去年財報稅後純益達 43.66 億元，年增 22.19%，每股純益為 8.31 元，獲利歷史次高紀錄，該公司預計本周將召開董事會擬訂去年股利政策，法人推估該公司去年盈餘可望配發出 5.2 元現金股利，也將股利歷史新高。

同時，就現有蘋果 PCB 供應鏈已發布的去年的股利發放額度來看，健鼎的去年股利也可望登上「股利王」的寶座，目前已發布類股中去年股利最高的個股為台郡 (6269-TW) 配發去年股利現金每股 5 元，華通 (2313-TW) 每股配發現金 1.2 元，欣興 (3037-TW) 每股配發現金 0.5 元，燿華 (2367-TW) 每股配發現金股利 0.5 元而嘉聯益 (6153-TW) 雖然去年每股純益僅 0.07 元，但大方配發每股現金股利 0.2 元。

健鼎去年營收 458.19 億元，年增 5.3%，毛利率 18.23%，年增 0.26 個百分點，稅後純益達 43.66 億元，年增 22.19%，每股純益為 8.31 元。依該公司的去年盈餘配發率 62.5% 計算，每股股利將達到 5.2 元，。

健鼎生產 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也投入汽車板的生產行列。

健鼎科技 2018 年第 1 季營收為 115.28 億元創歷年同期新高，年增 12.08%，其首季財報本周也將揭露。

健鼎第 1 季營運表現持穩，1 月營收 43.63 億元創歷史新高，挹注第 1 季表現，健鼎第 2 季在工作天數增加帶動下，法人估營收將自 120 億元起跳，全年營收可望挑戰 480 億元，可望較去年成長 4.76%