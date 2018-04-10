健鼎首季營收亮眼衝115.28億元 創歷年同期新高

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收達 38.39 億元，月增 15.5%，年增 6.43%，第 1 季營收為 115.28 億元創歷年同期新高，年增 12.08%。

健鼎第 1 季營運表現持穩，1 月營收 43.63 億元創歷史新高，挹注第 1 季表現，健鼎第 2 季在工作天數增加帶動下，法人估營收將自 120 億元起跳，全年營收可望挑戰 480 億元，可望較去年成長 4.76%

健鼎去年營收 458.19 億元，年增 5.3%，毛利率 18.23%，年增 0.26 個百分點，稅後純益達 43.66 億元，年增 22.19%，創歷史次高紀錄，每股純益為 8.31 元。

健鼎目前董事會仍未敲定去年盈餘配發，若依前一年配發率計算，健鼎去年股利可望達到 5.2 元的水準。

健鼎生產 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，今年仍在仙桃擴廠之中，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也投入汽車板的生產行列。