健鼎去年純益歷史次高 EPS 8.31元

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (27) 日董事會通過去年財報，稅後純益達 43.66 億元，年增 22.19%，每股純益為 8.31 元，是健鼎僅次 2010 年以來，獲利歷史次高紀錄。

健鼎去年營收 458.19 億元，年增 5.3%，毛利率 18.23%，年增 0.26 個百分點，稅後純益達 43.66 億元，年增 22.19%，每股純益為 8.31 元。

健鼎 2017 年第 4 季營收 125.96 億元，創新高，季增 2.4%，年增 11.61%，毛利率 18.93%，季增 0.75 個百分點，年減 1.07 個百分點，單季稅後純益為 11.16 億元，季減 14.54%，年減 9.39%，單季每股稅後純益為 2.12 元。

健鼎主管指出，去年第 4 季毛利率較第 3 季小幅提升，稅後純益反而不如第 3 季，是因人民幣升值及新廠提列折舊費用造成。

健鼎生產 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也投入汽車板的生產行列。

健鼎今年 1 月營收達 43.63 億元，創單月新高，初估 2 月將超過 30 億元，累計前 2 月營收至少 73.63 億元，年增逾 10.27%，法人估計，健鼎今年首季營收將達 110 億元，可望創歷年來同期新高。