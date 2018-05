新鴻基公司(00086-HK)擬向主要股東回購1.45億股

新鴻基公司(00086-HK)公布,擬向主要股東Asia Financial Services於場外回購其所持有1.45億股,相當於該公司已發行股份總數約6.73%,每股回購價4.75元,較該公司昨日收市價4.8元,折讓約1%,股份回購的總代價將不超過6.89億元,並將由該公司以現金支付。回購惟須待股東會批准。

根據新鴻基集團於2017年12月31日的經審核資產負債表,股份回購將致使新鴻基股東應佔每股新鴻基股份資產淨值增加約3.4%。

目前Asia Financial Services持有3.416億股,佔該公司已發行股份總數約15.87%。及為新鴻基(聯合集團(00373-HK)及聯合地產(00056-HK)各自之附屬公司)之主要股東。因此,根據上市規則,Asia Financial Services為聯合集團及聯合地產之關連人士。據此,股份回購構成聯合集團及聯合地產之關連交易。完成回購後,Asia Financial Services持股將降至9.79%。聯合集團及聯合地產於新鴻基之持股將由約57.29%增至約61.43%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)