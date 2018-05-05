匯銀智慧社區(01280-HK)執行董事劉思鎂先請辭後再委任

匯銀智慧社區(01280-HK)公布，4月27日，董事會接獲執行董事劉思鎂的函件，知會董事會其辭任執行董事，即日起生效。該函件亦載有包括就預付款項對另一名董事所作的若干未證實的指控及彼涉嫌違法的行為可能妨礙調查進展及影響調查結果；4月29日劉思鎂給公司另一封函件載有包括就預付款項對一名高級管理人員所作的若干謠言指控；劉女士亦聲稱撤回日期為4月27日的函件所載對被牽涉董事的若干指控。

公司指，儘管出現第一封函件及第二封函件，但劉女士於4月30日通知公司，彼欲撤回其辭呈，原因是自從彼於4月27日提交辭呈起，重新考慮其立場，並認為由於彼仍忠於公司，因此希望繼續服務公司。考慮到劉女士撤回其辭呈及最新發展事態，並考慮到劉女士提出的觀點以及所取得的有關法律意見，於5月3日召開的董事會會議決議重新委任劉女士為執行董事，同日起生效。

董事會目前正核實上述函件所述指控的準確性。內部控制顧問亦已接獲劉女士的函件副本，彼等將考慮是否有必要就上述函件中提出的指控作進一步調查。基於有關公司高級管理層中特定個人嚴重失當行為之指控的性質，公司將進一步考慮有關事宜並於必要時採取所有適當行動。

另外，於接獲第一封函件及劉女士的呈辭後，董事會於4月27日召開董事會會議，會上董事會決議孫樂久獲委任為執行董事，即日生效。

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