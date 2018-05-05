〈報稅看這裡〉民眾繳稅10種管道 21家銀行推分期0利率

所得稅已正式開徵，民眾今年繳稅共有 10 種管道，現金繳稅部分，包括向代收稅款金融機構繳稅、便利商店、填寫繳稅取款授權書自帳戶扣款、ATM 轉帳、使用讀卡機網上轉帳、到財政部電子申報繳稅服務網站填入銀行帳號繳稅、票據繳稅；信用卡部分則有電話語音、在 Paytax 網站輸入卡號與稅額、行動支付 App 等，且目前已有 21 家銀行推出繳稅分期 0 利率優惠。

財政部近年來提供多元的繳稅管道，其中民眾最愛的繳稅工具仍為信用卡。根據財政部去 (2017) 年統計，申報自繳稅款案件中，使用活期帳戶、晶片金融卡轉帳僅 6.3 萬件，以信用卡繳稅就高達 96 萬件，相差 15 倍，金額更達 773 億元。

目前繳稅工具主要區分為現金和信用卡兩大類，想使用現金繳稅的民眾，可以向代收稅款金融機構繳稅、便利商店 (限 2 萬元以下)、填寫繳稅取款授權書自帳戶扣款、到實體 ATM 轉帳、使用讀卡機在網上轉帳、到財政部電子申報繳稅服務網站填入銀行帳號繳稅、票據繳稅 (發票日應未逾申報期限) 等 7 種管道。

若以信用卡繳稅，則可以透過電話語音、在 Paytax 網站輸入卡號與稅額、行動支付 App（台灣 Pay、T Wallet、智付寶 Pay2go）等 3 種管道繳稅。

而信用卡繳稅最大的特色就是不用立即繳稅，去年因為中信 LINE Pay 卡首年全產業加碼 1% LINE Points 回饋，成為去年的繳稅神卡，讓中信在 2017 年 6 月創下單月信用卡簽帳金額 548.3 億元高峰紀錄，今年回饋縮水，改為繳稅滿千元抽 LINE Points。

另外，聯邦、華南、台新、星展與華泰等銀行則針對稅額 5000 元到 50000 元的小資族提供，免抽獎就有點數、刷卡金回饋、吸引民眾掏卡繳稅。

Money101.com.tw 表示，觀察今年各銀行信用卡繳稅優惠，多數提供免手續費，包括包含國泰世華、中信、聯邦，花旗，玉山、台北富邦、永豐、兆豐、凱基、台企銀、日盛、陽信、三信、華泰等都免收手續費。

至於分期 0 利率優惠方案部分，推出的銀行包括台新、中信、國泰世華、新光、永豐、台北富邦、玉山、凱基、日盛、陽信、聯邦、遠東、上海、渣打、華南、兆豐、彰銀、土銀、合庫、一銀、台企銀等 21 家，民眾可將稅款分擔至未來的 3 到 12 個月逐月支付，減輕財務壓力，