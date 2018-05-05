〈鉅亨看世界〉年老了 您該準備多少退休金？

人們在達到對退休年齡之後，面對年老之後的生活所需，總是會對「該存多少錢才夠用？」抱持著疑問，知名財經部落格叶檀專欄就以中國人為例，來為大家仔細計算，根據民眾的所得與存款，人們能活到多少歲，或者你想活到多少歲，需要存多少錢？

以下以中國人為例：

第一步，計算剩餘工作年限和領退休金年限

(圖：金融界叶檀財經)

以前，男性職工法定退休年齡是 60 歲，女性職工法定退休年齡是 55 歲。但是，根據退休年齡改革方案，從 2018 年開始，女性退休年齡每 3 年延遲 1 歲，男性退休年齡每 6 年延遲 1 歲，直到 2045 年同時達到 65 歲。

從現在開始，退休年齡一直在增加，直到 65 歲，因此可以折中一下，假設平均退休年齡為 62 歲，當前勞動人口的平均年齡為 38 歲，二者結合起來，可以計算出平均剩餘工作年限為 25 年。

中國平均死亡年齡為 75 歲，因此可以計算出領養老金的年限為 13 年。

第二步，統計退休前的收入和消費

在現實生活中，居民的收入和消費每年都在增長，比如，2016 年北京人每年收入人民幣 52530.40 元 (約新台幣 24 萬 5498 元)，消費人民幣 35415.7 元 (約新台幣 16 萬 5514 元)，過去 4 年平均增速分別為 8.81% 和 6.43%，收入增速大於消費增速，儲蓄速度會變快。

(圖：中國統計局)

但並非所有地區都跟北京一樣，河北、遼寧、安徽、山東、湖北、廣東、四川、貴州、雲南、西藏、甘肅、寧夏的消費增速大於收入增速。

(圖：金融界叶檀財經)

這意味著未來有一天，他們消費的錢比賺的錢多，會動用過去的儲蓄，比如遼寧人從 2034 年開始，消費金額就大於收入金額了，導致他們退休前淨收入的現值為人民幣 - 48392.48 元 (約新台幣 - 22 萬 6160 元)。

第三步，計算退休後養老金收入

中國的養老金分為基礎養老金和個人養老金。

基礎養老金＝全省上年度在崗職工月平均工資 (1＋本人平均繳費指數) ÷ 2 × 繳費年限 × 1%

個人帳戶養老金＝個人帳戶儲存額 ÷ 計發月數。其中，假設繳費年限 35 年，計發月數按 139 計算

因為中國按平均工資計算，所以本人平均繳費指數為 1，如果你的工資不到平均數，領的養老金也變少。

據此推算，退休當年雲南個人養老金占比最高，山西個人養老金占比最低。從絕對值看，北京和上海的養老金最多，每年分別達到人民幣 136935.85 元 (約新台幣 63 萬 9964 元) 和人民幣 155330.42 元 (約新台幣 72 萬 5931 元)，山西和黑龍江養老金最少，每年分別為人民幣 51664.26 元 (約新台幣 24 萬 1451 元) 和人民幣 58630.72 元 (約 27 萬 4000 元)。

(圖：中國統計局)

不過，養老金也並非固定不變，會隨上一年全省平均工資增長而增長。25 年後，中國經濟將進入成熟穩定期，可以假設養老金增速為 3%。

從退休到 75 歲死亡，北京人和上海人所有養老金收入折現到當前時間點，分別為人民幣 132.2 萬元 (約新台幣 618 萬元) 和人民幣 149.96 萬元 (約新台幣 700 萬元)。

山西人和黑龍江人所有養老金收入折現到當前時間點，分別為人民幣 49.88 萬元 (約新台幣 233 萬元) 和人民幣 56.6 萬元 (約 264 萬元)。

(圖：金融界叶檀財經)

工作的時候，收入相對高一些，收入金額普遍會大於消費金額。但是，退休後，要想保證生活品質不下降，消費金額就大於退休金收入了。

(圖：金融界叶檀財經)

根據計算，落差最小的就是北京、上海、吉林，落差最大的就是安徽、遼寧、西藏。

從下面這張圖可以看到，許多省份的消費都超過北京和上海，主要是其過去 4 年的消費增速高，比如西藏高達 13.88%，但是其可支配收入增速也高達 11.86%。

(圖：金融界叶檀財經)

第四步，計算養老金和消費缺口

前面計算出淨收入的現值、養老金收入的現值和退休後消費的現值，要計算消費收入缺口，還差一個當前儲蓄規模。

據統計局數據，2016 年，北京和上海人均儲蓄規模最大，分別達到人民幣 14.65 萬元 (約新台幣 68 萬元) 和人民幣 12.14 萬元 (約新台幣 57 萬元)，浙江、江蘇、天津、廣東等發達地區人均儲蓄規模也相對較高，最低的是貴州、西藏等地。

(圖：中國統計局)

那麼，若以人們 62 歲退休，75 歲離世計算，各省份人均養老金缺口多少呢？

計算結果顯示，北京、內蒙古和新疆還會出現盈餘，也就是「人過世了，錢沒花完」，其餘地區都是「人尚未離世，但存款已空」，西藏、安徽、遼寧缺口最大。

(圖：中國統計局)

但值得注意的是，若將壽限計算基準上調至 77 歲，那麼可能連北京人、內蒙古人的存款也不夠用。

再按照年齡計算，北京、內蒙古和新疆人的錢可以支撐他們活到 75 歲。最慘的是安徽和遼寧，退休當年錢就花光了。

(圖：Wind、中國統計局、金融界叶檀財經)

以上計算只是理論上的平均情況，如果不想這麼慘，怎麼辦？首先，減少消費，讓自己的生活品質惡化；其次，讓收入增速超過平均值。

值得關注的是，此一計算步驟的假設前提是「養老金足額按時發放」。但是隨著中國老齡化加劇，養老金虧空狀況嚴重，會是最大的隱患。

資料顯示，中國養老金支出增速長期高於收入增速，2013 年是個轉捩點，支出規模超過收入規模，越拉越大。目前，該部分差額由財政來直接補貼，財政壓力越來越多，未來可能會調減養老金發放。

所以，以中國年輕人為例，他們在砸大錢搶房的同時，也是要將養老問題納入考量。