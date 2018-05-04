晶電Q1營收年衰1成 雙率續創低 但獲利較去年轉盈

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 公布第 1 季合併營收 51.48 億元，受到市場需求疲弱，加上淡季影響，營收較上季與去年同期衰退逾 1 成，毛利率與營益率分別寫下近 6 季與近 7 季低點，但稅後純益達 4 億元，較上季成長，並較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.37 元。

晶電第 1 季合併營收 51.48 億元，季減 13.3%，年減 10.17%，毛利率 17.22%，季減 4.7 個百分點，年減 2.51 個百分點，為近 6 季新低，營益率 2.47%，季減 4.57 個百分點，年減 4.81 個百分點，為近 7 季新低；稅後純益 4 億元，季增 0.92%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.37 元。

晶電指出，受到市場需求疲弱加上傳統淡季影響，第 1 季營運表現不如預期，目前看來第 2 季訂單雖有逐步回溫，但以過往第 2 季表現來看，回溫態勢仍不明顯。

展望本季，晶電表示，最近燈絲型燈泡、手機背光與電視背光產品需求增加，訂單表現較本季初明朗，惟訂單表現逐步回溫，但與過往同期相較，今年回溫態勢並不明顯，需求仍不如預期佳，仍需持續觀察後續訂單增加狀況。

面對新產能過剩所帶來的影響，晶電董事長李秉傑表示，今年將以市場新技術來平衡其衝擊，如 Mini LED 或雷射應用等。先前市場就看好晶電 Mini LED 應用將於下半年貢獻業績，據悉，晶電 Mini LED 應用的手機產品，預計將於第 3 季開始出貨。