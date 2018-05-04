Q2營運有望回升 眾達-KY以行動自救 將買回庫藏股1500張

眾達 - KY(4977) 去年因認列 CB 評價等損失，EPS 降至 5 元，加上 32G 單通道光收發模組變更設計，影響首季營收表現，近日股價崩跌創 2017 年以來新低，短短 4 個月跌幅高達 4 成。由於 32G 變更影響已逐漸排除，第二季營收有機會持穩在 1.6~1.8 億元，較去年同期及前一季回升，董事會也以行動表彰信心，已公告實施庫藏股，預計買回 1500 張。去年營收、本業獲利創新高的眾達，業外因認列 CB 評價損失和公司債折價攤銷共 0.77 億元，稅後淨利 2.83 億元，較前一年衰退 14.5%，EPS 為 5.00 元。董事會已決議，將配發現金股利每股 0.15 美元，以美元兌換新台幣平均匯率 29.405 換算，約 4.41 元，



去年下半年起，資料中心在 40G 轉換 100G 下，出現些許雜音，市場看法轉趨保守，而眾達除市場再度有大客戶鴻騰精密 (FIT) 可能將訂單移轉的烏龍傳言，又遇到領先市場推出的 32G 單通道光收發模組，進行設計變更，1 月起出貨量大受影響，也導致股價出現一波下跌，短短 4 個月跌幅高達 4 成，並一度創下 72.5 元，為 2017 年以來新低。



眾達表示，32G 變更影響已逐漸排除，第二季營收有機會持穩在 1.6~1.8 億元，較去年同期及前一季回升，下半年更有機會重啟新一波的成長。



為了表達公司對營運的信心，董事會 3 日決議通過，將在 107 年 5 月 4 日起至 107 年 7 月 3 日止，以每股下限 65 元至上限 120 元間 (當公司股價低於所定區間價



格下限時，將繼續執行買回股份)，買回普通股 1,500 張，預定買回股份占公司已發行股份總數 2.46%。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』